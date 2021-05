Favorit? Z prvních odhadů to vypadá na zkušeného diplomata a někdejšího sekretáře Fouska, jenž se už v průběhu dne pochlubil podporou velké části Moravy a řady klubů včetně Slavie, Liberce nebo Sigmy Olomouc.

Zatímco on a Poborský chtějí jen post předsedy, Šmicer v případě neúspěchu zkusí boj o křeslo místopředsedy za Čechy či řadový post ve výkonném výboru.

Ale to zdaleka v třaskavém boji o moc není všechno. Za pozornost stojí, kdo všechno kandiduje. A na jaké funkce (článek pokračuje pod odkazy).

Zkratkovitě: v Čechách je už z nominací patrná roztříštěnost, jakási nejednota. Do fotbalové vlády tady kandiduje hned patnáct činovníků (šest z nich se přihlásilo do boje o post místopředsedy, celkem čtrnáct funkcionářů má cíl dostat se do výkonného výboru).

Více se do rozhodovacích pozic tlačí představitelé Slavie (hned dva - za profesionální soutěže to zkusí jak Jaroslav Tvrdík, tak jeho parťák Tomáš Bůzek). Půjdou proti Spartě (tu reprezentuje Dušan Svoboda) a Plzni (Adolf Šádek).

Řídící patro asociace čeká každopádně výrazná obměna. Rozhodně v něm bude chybět Miroslav Pelta, staronový šéf krajského fotbalového svazu na Liberecku. Naopak u moci chce dále zůstat Martin Malík, stávající boss. Alespoň v nižších pozicích.

Volby se uskuteční 3. června v Nymburku. Hned o den později hraje reprezentace atraktivní přípravu v Itálii.

Návrhy na funkci předseda VV FAČR

Fousek Petr

Poborský Karel

Šmicer Vladimír

Návrhy na funkci místopředseda VV FAČR za Moravu

Jura František

Salač Václav

Šidliák Jiří

Zlámal Zdeněk

Návrhy na funkci místopředseda VV FAČR za Čechy

Fischer Michal

Malík Martin

Richter Jan

Řepka Rudolf

Šádek Adolf

Šmicer Vladimír

Návrhy na funkci člen VV FAČR za ligu

Bůzek Tomáš

Malík Martin

Rýva Jiří

Svoboda Dušan

Šádek Adolf

Tvrdík Jaroslav

Návrhy na funkci předseda ŘKČ FAČR

Drobný Martin

Novák Tomáš

Trněný Jiří

Žďárský Roman

Návrhy na funkci předseda ŘKM FAČR

Nezval Pavel

Racek Oldřich

Návrhy na funkci člen VV FAČR za Čechy

Andrejs Václav

Čičmanec Ladislav

Fischer Michal

Lípa Ondřej

Mulač Martin

Neumann Tomáš

Novák Tomáš

Provazník Tomáš

Richter Jan

Řepka Rudolf

Šmicer Vladimír

Vomáčka Benjamin

Živný René

Žižka Josef

Návrhy na funkci člen VV FAČR za Moravu

Kristýn Vladimír

Kula Karel

Zima Radek