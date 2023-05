Při zranění Matúše Macíka jej zastoupil Jakub Trefil. Podzim zvládl, ale na jaře inkasoval několik branek, které mu byly vyčítány. Trenéři jej proto nahradili mladým Tadeášem Stoppenem, jehož ale po dvou jistých výkonech vyřadily zdravotní problémy. A tak přišel návrat urostlého slovenského brankáře. Jenže ani ten nemůže mít čisté svědomí. Obzvláště ne po víkendovém utkání s Teplicemi, kdy Sigmy potopil dvěma hrubými chybami a Hanáci doma prohráli 1:2.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice 1:2 | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Beru to na sebe, ale jsem ve formě,“ říká devětadvacetiletý gólman, jemuž po sezoně končí smlouva. Po návratu, kdy stál od srpna, naskočil do pěti zápasů, vychytal dvě nuly, ale inkasoval osm branek.

Dva sobotní góly Teplic jdou jednoznačně za Macíkem. Nejprve v nastavení prvního poločasu nezvládl technicky zpracování malé domů od Beneše a fauloval Filu - penalta.

Pohled trenéra Václava Jílka:

„K chybám jsme si něco řekli. Vnímáte je, ke sportu patří, ale u nás je jich na brankářském postu moc. V průběhu jarní části je to už poněkolikáté. Tentokrát by ale bylo hloupé hodit to jen na Macíka, měli jsme dost příležitostí a času, abychom utkání otočili. Brankové příležitosti tam byly na to, abychom brali minimálně bod. I když měl míč při první brance z jedničky odkopnout. Místo toho si dal špatný dotek. Je potřeba, aby přišly zápasy, ve kterých nás brankář v těžkých situacích podrží jako Grigar Teplice, který minimálně dvě, tři těžké situace vyřešil.“

„Je úplně zbytečná otázka, zda měla přijít malá domů. Měl jsem to v klidu dát z jedné pryč a byl by pokoj. To je asi všechno, co k tomu říct, viděli jste to,“ popisoval důležitý moment utkání Macík.

K pokutovému kopu si stoupl Matěj Hybš, který zahrával již třetí v posledních čtyřech zápasech a všechny - včetně té na Andrově stadionu - proměnil. „Byli jsme na něj nachystaní, trenér Lovásik si to vždy rozebere, má hráče nastudované a poví mi, kam asi kopne. Pak se rozhodneme podle pocitu. Nevyšlo to,“ říkal Macík.

Přičemž chybu málem napravil a Hybš měl namále, ač domácí gólman stranu netipl. Šel po své levé ruce, střelec mířil doprostřed, kde nechal Macík nohy. „Chyběl milimetr, abych míč vykopl. Míče jsem se dotknul. Doufal jsem, že by to mohlo stačit, ale to už je o štěstí,“ litoval.

Po vyrovnání Hanáků ale přišlo další špatné rozhodnutí. Dvoumetrový gólman vyrazil na centr Hybše, který ale neměl, míč propadl za něj a bylo to 1:2.

„Hned jsem se na to díval, neměl jsem tam ani jít. Balon letěl dlouho, ale byl daleko. Chceme dělat těžší věci, šel jsem na něj s tím, že ho budu mít, ale neměl jsem. Nebyl jsem ve správné pozici,“ komentoval.

„Porážku beru na sebe, ale hcyby ve sportu přichází, i když by se stávat neměly. Teď přišly v nejméně vhodnou dobu,“ litoval Macík.

Sigma totiž bojuje o top šestku a také se chtěla porvat o čtvrté místo, takže ztráta se zachraňujícími se Teplicemi bolí.

Nechci ani pomýšlet, že by hráči duel vypustili, říkal po špatném výkonu Jílek

V závěrečných duelech navíc Hanáci nemají úplně jistotu mezi třemi tyčemi. Z osmi gólů, které Macík po návratu inkasoval se dá u pěti polemizovat, zda nešly na jeho vrub.

Vše začalo v Edenu, kde jeden z centrů vyboxoval přímo do protihráče a také si nedošel pro dlouho letící míč mířící na zadní tyč. „To bylo ale úplně něco jiného, jiný moment. To podle mě nešlo na můj vrub. Umím si říct, kdy udělám chybu a kdy ne,“ objasnil svůj pohled Macík.

Také při úvodní brance Matouška v souboji s Bohemians ale nemohl mít olomoucký brankář čisté svědomí. Hostující střelec jej překonal z úhlu po zemi na přední tyč. „Každý vidí, že to byla střela na bránu, kterou by brankář mohl chytit. Ale prošla, byla prudká. I když to bylo na první tyč a z úhlu, pořád je to padesát na padesát,“ říká zkušený gólman.

„Přesto si myslím, že jsem v dobré formě, cítím se fajn. Trénuji hodně, poctivě a snažím se,“ dodal.

Nyní musí on i celý tým na utkání s Teplicemi co nejrychleji zapomenout. Hned ve středu je čeká souboj o šestku v Jablonci a následně přijede v neděli do Olomouc Baník.

FOTO: Hrubky Macíka a propadák Sigmy. Nestačila doma na zachraňující se Teplice

„V kabině jsme si řekli, že poločas byl tragický. Takto se o to, o co chceme hrát, nehraje. Neumím si vysvětlit, co se stalo - vůbec jsme nebyli ve hře, ani jeden hráč. Nešlo nám to. Druhý poločas už mužstvo šlapalo a věřili jsme, že duel otočíme. Bušili jsme do nich, zavřeli jsme je a měli jsme na to, abychom vyhráli. A potom přijde takový moment, který všechno zničí,“ vracel se ještě k druhé chybě Macík.

„Pro nás je nyní klíčový každý zápas, Jablonec nebude výjimka. Je jen na nás, jak se připravíme. Máme skvělý tým a věřím, že zápas zvládneme. Je potřeba hodit utkání s Teplicemi za hlavu. Jsme profesionálové a musíme se z toho co nejrychleji otřepat. Přichází další šance a když zápas zvládneme, každý nás bude zase plácat po ramenou, že je to super,“ uzavřel Matúš Macík.