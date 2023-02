První ohrožení hostující brány přišlo po standardní situaci, kterou do kapsy zahrál na zadní tyč Sláma a Ventúra byl na poslední chvíli zablokován. Hned nato z rohového kopu rozehrál Zorvan signál opět na střelu slovenskému středopolaři, ale znovu z toho střela na Florina Nitu kvůli bloku nebyla. Naopak Pardubice mohly vyrazit do rychlého protiútoku, který Sigma řešila brzkým faulem.

Ve 12. minutě střílel z vápna Vodháněl, ale těsně minul. Sigma byla nadále aktivní, Vodháněl ale nevyužil zaváhání Vacka a přihrál Chytilovi na paty, ani následný průnik olomouckého hráče s číslem třináct na zádech ke střele na bránu nevedla.

Olomouc hodně hrozila po centrech Slámy z levé strany. Po jednom z nich nebyla Chytilova hlavička dostatečně razantní, po standardce z druhé strany zase hlavičkoval Beneš pouze do rukavic rumunského gólmana.

Mezitím ještě Ventúra vystřelil zpoza vápna, míč nepříjemně skočil před Nitou, který musel nakonec vyrazit na roh, ze kterého pálil z voleje Zmrzlý, ale opět byl zablokován.

Ve 36. minutě vyslal Ventúra obloučkem Chytila, který byl v souboji se stoperem na poslední chvíli odzbrojen.

„Prohospodařili jsme první poločas, což je důvod, že nemáme tři body, chtěli jsme být živější, nebezpečnější s větší dávkou energie, ale v první půli jsem to postrádal. Nebyli jsme dobře vtažení do hry, neběhalo nám to, bylo to málo, poločas hodnotím jako velmi špatný,“ začal hodnocení trenér Sigmy Václav Jílek.

Ve druhé půli přišla první velká šance po šesti minutách. Opět přišel skvělý centr Slámy ze standardky za linii hostů, ale střídající Růsek se zlatým číslem na zádech z voleje napálil pouze místo, kde stál Nita.

V 57. minutě mohl Sláma v rychlém protiútoku zakončovat, ale zasekl si míč na slabší pravačku a následně byla jeho střela, jako několik předchozích, zablokovaná.

Pardubice hrozily sporadicky. Ale v 59. minutě předvedli nádhernou akci. Na půlce hřiště na jeden dotek zakombinovali Pikul s Janoškem, ani dvojitý skluz Navrátila s Ventúrou je nezastavil, Černý následně sklepl míč na Hlavatého a ten krásným obstřelem poslal hosty do vedení.

Ti se z něj ale radovali pouze minutu. Sigma totiž rychle rozehrála aut, Růsek našel kolmicí Vodháněla a ten propálil Nitu. Růsek tak dostál tomu, že vstupoval do duelu jako král nahrávačů posledních pěti kol a přidal další gólovou přihrávku - čtvrtou z posledních šesti ligových utkání.

A zápas nadále nabral na obrátkách. V 63. minutě vymetl šibenici z přímého kopu Janošek a Pardubice znovu vedly. Míč poslal na stranu brankáře Trefila.

„Předcházela tomu snížená dávka koncentrace, Beneš zbytečně fauloval při hlavičkovém souboji,“ popisoval Jílek.

Byl to opět Vodháněl, kdo mohl za další dvě minuty srovnat, svůj průnik do vápna zakončil, ale Nita jeho pokus kryl.

Deset minut před koncem mohly jít Pardubice do trháku, Hlavatý sice Trefila překonal, ale asistent rozhodčího odhalil ofsajd, který VAR posvětil.

V devadesáté minutě zboural Kostka Beneše, trenér Kováč následně viděl za protesty dvě žluté karty a byl vyloučen, nabídnutou standardku ale ze sedmnácti metrů poslal Matoušek doprostřed brány.

„Přehnal jsem to, ale viděl jsem jasný aut, čtvrtý rozhodčí to hlavnímu hlásil, ale ten to nechtěl písknout. Byly z toho dvě nebezpečné situace a cloumaly se mnou emoce. Bohužel červená, která je mi líto. Navíc jsem nemohl pomoci týmu v závěru,“ hodnotil své vyloučení trenér Pardubic Radoslav Kováč.

V 97. minutě vyhrál klíčový souboj na vápně Vaněček, prodloužil k Chytilovi a toho fauloval Hranáč. Sigma dostala výhodu penalty. Sám faulovaný si stoupl k exekuci a s přehledem ji zahrál doprostřed a vyrovnal.

„Odkopával jsem míč, Mojma do mě drcnul nohou, spadl, ale já jsem do toho nedával žádnou intenzitu, takže to za mě penalta nebyla. Ale to není už na mně. Cítil jsem kontakt, on šel nohou proti mně, mám sedřenou nohu a cítil jsem, že jsem i odehrál míč. Mrzí mě to hodně,“ popisoval penaltový zákrok pardubický Hranáč.

„Neviděl jsem to ještě, ale měl jsem balon, on mě nakopl, kontakt jsem cítil, kopl mě, takže bych řekl, že to penalta byla. Kdybyste mi to tady ukázali, může to vypadat třeba jinak. Celkově to ale byl zbytečný zákrok, protože tam kolem mě byli tři a nic bych s tím neudělal,“ přidal se faulovaný Chytil. „Na penaltu jsem si věřil,“ dodal.

„Řešili jsme to s Mojmírem den před utkáním a říkal jsem mu, ať si to nakope doprostřed,“ usmál se Jílek.

Sigma si tak zapsala popáté za sebou pouze remízu.

„Před zápasem bychom bod brali, ale po tom průběhu je to škoda. Samozřejmě jsme i tak za něj rádi, protože Olomouc je silný tým,“ dodal Kováč.

„Zažíváme velké zklamání. Náš cíl byl jednoznačně vyhrát. Měli jsme bodovat za tři,“ uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FK Pardubice 2:2 (0:0)

Branky: 61. Vodháněl 90+8. z pen. Chytil - 59. Hlavatý, 63. Janošek.

Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Mikeska. ŽK: Beneš, Vacek, Kostka, Krobot. ČK: Kováč (mimo hřiště). Diváci: 1957.

Sigma: Trefil - Pokorný, Beneš, Zmrzlý (46. Růsek) - Navrátil, Breite (72. Greššák), Ventúra (66. Matoušek), Sláma - Zorvan (72. Přichystal), Vodháněl (83. Vaněček) - Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Pardubice: Nita - Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Helešic (56. Pikul), Janošek, Hlavatý (85. Koukola), Lima (56. Sychra) - Černý (68. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč