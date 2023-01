Chytil tak odletěl s týmem do Turecka, kde absolvoval kompletní přípravu. Naskočil do všech tří duelů a vstřelil v nich dva góly. Vypadalo to, že s ním trenéři jednoznačně počítají. Nyní ale může být všechno jinak. Chytil v pondělí absolvuje zdravotní prohlídku v Praze.

„Můžu potvrdit, že Mojmír Chytil je v Praze na zdravotní prohlídce, která je obvyklou součástí transferů. Není tajemstvím, že jednání se Slavií stále probíhají. A to jak směrem k zimě, tak případně směrem k letnímu přestupnímu termínu. Vzhledem k tomu, že přestupové okno se zavírá v Česku až v únoru, je situace stále otevřená,“ sdělil Deníku tiskový mluvčí Sigmy Olomouc Jiří Fišara.

Do ostrého utkání se Spartou v sobotu zbývá už jen pár dní. Kouč Václav Jílek s realizačním týmem tak možná bude muset vymýšlet plán B. Není totiž jisté, zda bude mít klíčového hráče k dispozici.

Ve hře jsou dvě možnosti. Chytil může do Slavie zamířit už teď v zimě, což je však stále podmíněno zmiňovanou náhradou. Variantou však je také přesun až v létě. V prvním případě se mluví o částce okolo 30 milionů korun včetně bonusů. V tom druhém by Sigma inkasovala podstatně nižší částku s ohledem na to, že Chytilovi končí v zimě smlouva. Pravděpodobně by cifra nepřesáhla 10 milionů.

Mojmír Chytil má za sebou velice úspěšný podzim. V nejvyšší soutěži vstřelil šest branek a hattrickem se zaskvěl při reprezentačním debutu proti Faerským ostrovům. Celkově patřil mezi tahouny Sigmy.

„Jsem velmi zvědav na to, jak dopadne vyjednávání okolo Mojmíra Chytila a od toho se bude relativně odvíjet i sezona Sigmy. Pokud zůstane, tak věřím, že potvrdí to, jak hrál na podzim. Spousta lidí říká, že si tu formu neudrží, ale já naopak věřím, že ještě minimálně půlrok dokáže v té top formě hrát. Nicméně já bych mu ten přestup umožnil, pokud by záleželo na mně. Je to výhodné z ekonomického hlediska a přál bych mu to i pro jeho kariéru. Pokud nezůstane, tak po něm zbyde na hrotu velká díra, která se nepovede zacelit a Sigma bude muset hrát možná trošku jiným systémem než s ním,“ říkal ještě minulý týden na adresu Chytila expert David Kobylík.