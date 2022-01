„Je to tady dost podobné, nic se extra nezměnilo. Masky, respirátory nosíme pořád. Jen je letos lépe připravená hrací plocha,“ přiblížil zimní soustředění v teple Mojmír Chytil.

Ten také loni propadl šachům, které hrál na telefonu a proti kamarádovi Kryštofu Daňkovi.

„Pořád je mám v mobilu, občas si je zahraji, ale už málo. Prvotní nadšení, kdy jsme to hráli pořád, trošku opadlo. Raději se budu zlepšovat na hřišti, než ztrácet čas šachy, ale jako odreagování je to super. Jsem rád, že jsem se je naučil a vím, kam táhnout,“ pokračoval „Mojma“.

A jak tráví volný čas místo toho? Opět s Kryštofem Daňkem. „Pořád kecáme, ale on dělá také furt něco do školy a pomáhal jsem mu se slohem,“ překvapil Chytil.

Ale ne proto, že by na něj byl nějak talentovaný. „To spíš on je špatný,“ smál se. „Ne, dělám si srandu. Potřeboval poradit s nějakou větou, tak jsem mu pomohl,“ dodal.

Změn doznala i další věc. Minulý rok se chodil Chytil často koupat do moře, zatímco letos tomu tak není. „Mám to v plánu. Studená voda mi nevadí, i když to moře je spíše vlažné, ale zatím jsem nebyl tolik unavený, že bych tam musel. Je to moře, to je fajn, ale nic extra. Pro regeneraci je lepší studenější voda,“ prozradil.

Sebevědomí z Pardubic

Jenže oproti startu loňského jara neměl Chytil začátek sezony 2021/22 ideální. Nedokázal se naplno prosadit do kádru Sigmy Olomouc. „V přípravě jsem neměl úplně formu, začala liga a já jsem nechodil ani na lavičku. Byl jsem na tribuně a hrál za béčko. Začalo se to tedy řešit,“ vracel se k létu Chytil.

A zájem o něj projevilo více týmů z české nejvyšší soutěže než jen Pardubice. Ve hře byl údajně například Jablonec. „Šlo ale spíše o oťukávání. Pardubice mě chtěly asi tak nejvíc a řekli jsme si, že to bude nejlepší volba. Trenér byl pro, abych někam na půl roku odešel, Sigma ani víc nechtěla,“ prozradil dvaadvacetiletý forvard.

„Pak už to bylo hrozně rychlé. Olomouc hrála doma s Pardubicemi a tam se to upeklo. Dozvěděl jsem se hned po zápase, že do Pardubic půjdu, sbalil jsem se a jel tam,“ dodal.

A hostování vyšlo na jedničku. V Pardubicích nasázel v šestnácti duelech pět branek a jednu připravil. „Hodnotím jej určitě kladně. Získal jsem sebevědomí,“ je si vědom Chytil.

Nevadilo mu ani, když Sigmě chyběli útočníci. Jednu dobu byl totiž zraněný Vaněček, Yunis a za červenou kartu stál Zifčák. Sigmě zbyl pouze Antonín Růsek a Chytil by měl šanci se ukázat. Jenže byl v Pardubicích. „Nějak jsem to neřešil. Chtěl jsem podávat co nejlepší výkony v Pardubicích,“ sdělil.

Nejlépe mu vyšel závěr. Ve čtyřech duelech dal stejný počet branek. „Bylo to sebevědomím, měl jsem důvěru trenéra, cítil jsem se dobře na hřišti a také, že musím rozhodovat zápasy, takže jsem to na sebe bral a chtěl jsem rozhodnout. Cítil jsem se na to, že jsem stěžejní hráč a můžu týmu pomoci,“ hlásil odhodlaně.

Nyní věří, že si sebevědomí přinesl i zpět na Hanou. „Snažím se na něm pracovat a nepřipouštět si, když se něco nepovede. Buduju si ho. Cítím se dobře i fyzicky, což je nejdůležitější,“ pokračuje.

Momentálně mu hraje do karet také absence jeho konkurentů Davida Vaněčka a Jakuba Yunise, kteří se pomalu zapojují do tréninku. „Ale výhoda to není, konkurence je dobrá věc, protože se díky ní zlepšujeme. Nikdo nikomu nepřeje zranění a kluci už se dávají dohromady. Všichni budeme bojovat o místo,“ věří.

Kromě toho se Chytilovi otevírají další možnosti. Kromě jeho klasických postů na hrotu útoku a podhrotu totiž v Pardubicích naskakoval i na křídle. „Hrálo se mi tam slušně. Sedělo mi, když jsme hráli hodně nahoře. Ale když bek vystoupil a já musel nízko bránit, bylo to horší,“ přiblížil.

„Celkově jsem ale na kraji měl více místa než uprostřed. Mohl jsem chodit častěji jeden na jednoho a měl více sprintových náběhů,“ pokračoval.

A jak pardubický trenér přišel na to, že by zrovna Mojmír Chytil mohl naskakovat zkraje? „Zkoušel jsem to na tréninku, protože nám pořád chyběl někdo z křídelníků. Řekl mi potom, že to zkusíme i v zápase a já jsem se na to cítil, protože jsem v kariéře odehrál přes stopera už snad každý post. Kývl jsem, že to je jasný,“ popsal.

Na začátku zimní přípravy však trenér Jílek uznal, že Chytil je pro něj stále hrotovým nebo podhrotovým hráčem a nikoliv ideálním křídlem. „Budu hrát tam, kam mě postaví. Zatím jsme se o tom extra nebavili, ale kdyby někdo vypadl na křídle, klidně tam půjdu. Je to trenérova volba, jestli se mu více líbím na hrotu, ať mě dává tam. Je mi to jedno,“ uzavřel.