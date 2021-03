Proč vlastně tolik změn? Nebývá to zvykem po vítězném utkání.

Zápas s Brnem jsme sice vyhráli, ale neodehráli jsme ho tak dobře. Sice jsme udrželi nulu, ale stejně jsme to chtěli trochu přeskupit. Chtěli jsme vsadit na zkušenost. Vrátili se Houska a Vepřek, který byl už minule na lavičce. Věděli jsme, že to do útočné fáze bude náročné, protože Zlín má obranu dobře propracovanou. Dostávali jsme se tam ale těžko. Musím přiznat, že se to nepovedlo.

Kde byl problém?

Bylo to o první chybě. Bohužel jsme ji udělali my a faulovali ve vápně. Nezvládli jsme to.

Co říkáte na další zbytečnou penaltu?

U nás už je to pravidlo. V každém zápase uděláme chybu, která nás stojí body. Zase to tak bohužel bylo. Víťa Beneš šel do souboje, ve kterém nebylo třeba faulovat.

Hlavně první poločas vypadal od týmu vlažně. Souhlasíte?

Souhlasím, jako by se nám nechtělo. Jako kdybychom ani nechtěli vyhrát. Jako kdybychom měli dost bodů a všechno bylo v pohodě. Vázla kombinace a prohráli jsme skoro každý souboj. Na těchto terénech je to naprosto zásadní. Jakmile nemáte střed hřiště, nemůžete být úspěšní.

Střídal jste přesto až v 60. minutě. Nepřemýšlel jste o tom, že třeba někoho tzv. pro výstrahu stáhnete třeba už před poločasem?

V poločase jsme měli všechno nachystané. Něco jsme si řekli v kabině a čekali jsme ještě pět, deset minut, jestli se to nezvedne. Věřil jsem, že si vytvoříme tlak, ale nestalo se to. Střídání to trochu oživila, začali jsme hrát na tři obránce a na dva útočníky. Roman Hubník tam měl hlavičku do tyče, ale šancí málo a hra byla kostrbatá. Zlín jsme sice zatlačili, ale do šancí jsme se dostali jen po standardních situacích. Zlín dobře pracoval v bloku. Chtěli jsme se tam dostat přes kraje, ale nedařilo se nám to. Nebyli jsme schopní udělat na stranách přečíslení. Nešlo to Mihalíkovi v prvním poločase, ani ve druhém poločase Zahradníčkovi. Chybělo možná více odvahy ve hře jeden na jednoho.

Právě mladý Kryštof Daněk ve hře jeden na jednoho vyniká. Vidíte to zpětně jako chybu, že zůstal jen mezi náhradníky?

Odehrál skoro celý druhý poločas a taky se nedostal do vyložené šance. Celý zápas byl o tom, dostat se do jejich pevné obrany a to se nám nedařilo.

Nebyl problém, že jste na lavičce neměl hrotového útočníka?

Nemyslím si to. Byli tam Daněk i Hála, kteří mohou naskočit dopředu. Problém nebyl v tom, že na lavičce nebyl útočník, ale v tom, že jsme hráli v útočné fázi špatně. Ani Nešpor, ani Chytil se dnes nebyli schopní prosadit.

Kromě útočníků Zifčáka nebo Yunise se do nominace nedostal nečekaně ani obránce Ondřej Zmrzlý. Proč?

Protože jsme se tak prostě rozhodli. Jak jsem říkal, chtěli jsme vsadit na zkušenost. Máme tady 23 hráčů a tak jsme se prostě rozhodli. Po tomto zápase zase budou jiné změny. Každý si výkonem říká o nominaci do dalších zápasů.

Co výsledek znamená z hlediska boje o Evropské poháry?

Je to rána a bolí to. Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel se to nepovedlo.