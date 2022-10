Slámova trefa navíc opravdu stála za to. Kousek za vápnem si nachystal míč po Kačarabou odvráceném centru Pokorného a z voleje jej svojí levou šajtlí napálil nechytatelně za háčky na zadní tyč. Ondřej Kolář se natahoval, ale marně.

„Původně jsem chtěl zavírat zadní tyč, ale bylo to tečované a pak už jsem měl jedinou myšlenku. Míč jsem si dobře zpracoval, měl jsem to hned nalité na střelu a myslím, že to umím z voleje trefit. Tak jsem to zkusil a krásně to tam zapadlo,“ popisoval třiadvacetiletý obránce.

Hned o poločasové přestávce za ním přiběhl pravděpodobně s gratulací spoluhráč Pavel Zifčák. „Vím, že tam byl, rád bych vám sdělil, co mi říkal, ale nepamatuji si to. Byla to velká euforie a nepamatoval jsem si ani ten gól. Musel jsem si ho potom pustit,“ usmíval se Sláma.

Ve druhé půli na něj rovněž (a nečekaně) levou nohou navázal Mojmír Chytil, který mohl postupovat sám na Koláře, místo toho jej zpoza vápna nádherně obstřelil.

Sigma skolila Slavii po sedmi letech! Sedm tisíc diváků vidělo dvě krásné trefy

„Chtěl jsem na něj řvát, co blázní, proč střílí a on to pak takhle trefí. Klobouk dolů,“ uznal Sláma.

O to větší radost měl, že šlo o jeho velice dobrého kamaráda. „S Mojmou se tady bavím asi nejvíce. Známe se od malička, byli jsme spolu chvíli v Pardubicích. Ráno jsme měli rozcvičku, pak oběd a ještě šli na kávu. Říkal, že cítí, že dá proti Slavii gól. Také jsem mu říkal, že z toho mám také dobrý pocit a nakonec se to povedlo oběma,“ prozradil Sláma.

Nabízí se tak, aby z předzápasové kávy udělali parťáci rituál a třeba jim to tam bude padat. „Většinou chodíme jen po tréninku, to je takový rituál. Ale takhle, jak se hraje až v sedm, tak je mezi rozcvičkou a zápasem hodně času, který jsme si zkrátili o půl hodiny. Kdo ví, můžeme to příště zopakovat,“ pokračoval dobře naladěný Sláma.

Toho však na rozdíl od Chytila čeká ještě jedna (ne)příjemná část. Jak už bývá zvykem, tak odvede za první ligový gól nějakou daň do kabiny. „Něco to stát bude, ale částku ještě nevím. Strach z ní ale nemám, rád ji zaplatím,“ potvrdil.

Nyní už věří, že se konečně prosadí v olomouckém áčku a udrží se v užším kádru. V této sezoně to byl jeho teprve druhý start v základní sestavě v nejvyšší soutěži, celkem se objevil na hřišti pětkrát a stejný počet duelů přidal za druholigové béčko.

„Mluvil jsem s trenérem Jílkem asi před tři čtvrtě rokem. Říkal mi, že mám být trpělivý, a i když půjdu za béčko, tak podávat kvalitní výkony, aby šlo vidět, že první ligu můžu hrát. Myslím, že jsem si to v béčku nějak vybojoval a toto je jen zásluha za výkony, za což jsem rád.,“ uzavřel Jiří Sláma.