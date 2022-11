Fantastický Chytil! Při premiéře v repre dal hattrick za 10 minut

Neuvěřitelná premiéra! O takové se mu ani nesnilo. Olomoucký Mojmír Chytil nastoupil ve středu poprvé za seniorskou reprezentaci Česka. Stres? Nervy? Možná. Ale to bylo rychle pryč. Do sítě Faerských ostrovů se uvedl hattrickem za 10 minut. Chtělo by se říct, světový unikát, takto se uvést.

