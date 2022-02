„Když jsem to viděl po zápase na videu, tak mě hodně zajímá, jak to zhodnotí,“ říkal po utkání kouč Sigmy Václav Jílek.

„Jestli chceme chránit zdraví hráčů, tak to zavánělo červenou,“ dodal.

Střípky Davida Kobylíka: Nádhera potopila Sigmu, teď ji čeká trojboj

„Bavili jsme se o tom v kabině. Za mě červená. Na hřišti jsem to neviděl, byl jsem od toho třicet metrů, ale každý rozhodčí má jiný metr, jestli jde o surovou hru. Od toho tam jsou ti u monitoru,“ dodal stoper Vít Beneš.

A rozhodčí se shodli, že žlutá karta je pro ostravského záložníka dostatečným trestem.

Obdobný názor sdělila i komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou.

„Z našeho pohledu je to hodně hraniční situace. Jsou tam aspekty jak žluté, tak i červené karty. Rozhodčí udělil žlutou kartu a my to jeho rozhodnutí akceptujeme. Kdyby dal červenou, také bychom to akceptovali. Jsou situace, které jsou prostě na hranici. Musíme vzít oboje. Odřídil utkání velmi dobře,“ stálo v komuniké.