„Hej, ruka!“ dožadoval se Jemelka.

Do hlavní role okamžitě vstoupil v té chvíli hlavní sudí Jiří Saňák.

Jasným signálem dal najevo, že vše musí přezkoumat VAR. Rychle se běžel podívat k jednomu z přítomných novinářů a vydal jasný rezultát: Penalta!

Asistent trenéra Jiří Saňák po zhlédnutí VARu nařizuje penaltu!Zdroj: Deník/Michal Muzikant

Zpestření, odlehčení, ale že by to znamenalo, že se Hanáci flákají, to v žádném případě. Trénink odjezdili, pouze byla vidět dobrá nálada.

Očima stopera Víta Beneše: „Jsme tady druhý den a všichni jsme spokojení s podmínkami. Doteď jsme byli na umělce, takže jsme hlavně rádi, že můžeme trénovat na přírodní trávě, která vypadá skvěle.“

