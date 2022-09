Olomoučtí na poslední tým tabulky vyrukovali s pouhou jedinou změnou v sestavě oproti minulému remízovému zápasu proti Liberci. Ta byla navíc vynucená. Zraněného Filipa Zorvana nahradil Jan Vodháněl.

A měli i první velkou možnost. Po Zmrzlého rohu nebezpečně hlavičkoval Chytil, kterého však s obrovskou porcí štěstí vychytal Markovič. I v dalších minutách byli Jílkovi svěřenci jednoznačně aktivnějším týmem, ale to důležité - tedy góly - stále ne a ne přijít.

Ve 20. minutě pak zahrozili i Východočeši. Sychra se dokázal probít až do šestnáctky a následně poslal míč zajímavě před Trefila, kde se k zakončení chystal Červenka. Ten byl ale dobře ubráněn, a tak se jen rozehrávalo od brány.

Béčko Sigmy doma stále bez porážky. S Třincem bere bod

V 31. minutě byla blízko vedoucího gólu Sigmy nová posila Jakub Pokorný. Ten se po rohovém kopu opřel ze vzduchu do míče a pouze noha jednoho z obránců zamezila míči v dalším pohybu směrem do sítě.

O dvě minuty později už pak ale přišly ze strany modrých skutečné tutovky. Nejdříve po přistrčení Breiteho pálil zblízka Chvátal a Markovič vytáhl skvělý zákrok. Ihned poté z rohového kopu trefil hlavou tyč Mojmír Chytil.

Osm minut před poločasem pak sudí Hocek ukázal za faul pardubickému Bernardu Rosovi nejdříve žlutou kartu, kterou však následně po asistenci s videem změnil na velice přísnou červenou.

„Soupeř to měl složité. Celkově si myslím, že to vyloučení trochu ublížilo fotbalu. I z naší strany to pak bylo hodně opatrné. Nebyli jsme tak rychlí," pokračoval olomoucký lodivod.

I přesto ale Hanáci dokázali nabídnutou přesilovku ještě do konce poločasu využít. Po centru zprava hlavičkoval nejdříve Růsek do tyče a odražený míč znovu hlavou vrátil do pardubické sítě Jakub Pokorný. Za stavu 0:1 se tak šlo do kabin.

Šest minut po změně stran už to mohlo být pro Sigmu 2:0. Růsek ale hlavou trefil znovu brankovou konstrukci, tentokrát břevno. A to nebylo vše. Za dalších šest minut pálil z dobré pozice Matoušek a míč po Markovičově zákroku znovu zamířil na pardubickou tyč.

FOTO a VIDEA: Uničov konečně prolomil sérii proher. S Hranicemi bral ale jen bod

Zasloužené druhé branky se Olomoučtí dočkali až v 76. minutě. Breite poslal geniální přihrávku do šestnáctky, kde se nádherně uvolnil Antonín Růsek a i přes teč domácího brankáře se mu nakonec podařilo dostat míč do sítě.

Od této chvíle se zápas už je v poklidu dohrával bez větších šancí na jedné či druhé straně. Po finálním hvizdu tak Sigma má v tabulce sedm bodů a posunula se na dvanáctou pozici, Východočeši zůstávají s pouhými třemi body stále na samotném dně.

„Tím, že Pardubice ztratily hráče, tak se soustředily na defenzivu a snažily se zužitkovat rychlý protiútok nebo standardku. Pro diváka už to pak asi moc zajímavé nebylo. Na druhou stranu i ve druhém poločase jsme měli množství situací. Nevím, jestli celkem zvonila tyč třikrát nebo čtyřikrát," uzavřel Václav Jílek.

FK Pardubice - SK Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branka: 45+2. Pokorný, 76. Růsek. Rozhodčí: Hocek - Machač, Kotalík. ŽK: Svoboda - Poulolo, Chytil, Pokorný. ČK: Rosa (PAR). Diváci: 636.

Pardubice: Markovič - Rosa, Vlček, Hranáč, Svoboda - Tischler - Sychra (60. Leandro Lima), Hlavatý, Janošek (89. Akosah Bempah), Mareš (46. Kostka) - Červenka (72. Černý). Trenér: Pavel Němeček.

Olomouc: Trefil - Chvátal, Poulolo (46. Beneš), Pokorný, Zmrzlý - Breite (90. Greššák), Spáčil (63. Ventúra) - Navrátil (86. Sláma), Růsek, Vodháněl (46. Matoušek) - Chytil. Trenér: Václav Jílek.