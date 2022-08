Matúš Macík si na Letné přivodil svalové zranění, kvůli němuž by měl kouči Václavu Jílkovi chybět několik týdnů. Dlouhodobě je navíc zraněný mladík Tadeáš Stoppen a Sigmě tak zbyli pouze dva brankáři - Jakub Trefil a Tomáš Digaňa. Třetím do party je ještě osmnáctiletý Richard Bílý, který ale nemá prozatím žádné zkušenosti ani s první, ani druhou ligou.

Na Hanou tak zamířil zkušený Vilém Fendrich, jenž v minulé sezoně hájil barvy Hradce Králové.

„Museli jsme urychleně reagovat. Máme týmy v první a druhé lize. Proto není možné mít jen dva gólmany na dvě profesionální soutěže. Vyřešili jsme to příchodem Viléma Fendricha,“ řekl k příchodu jednatřicetiletého brankář sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Jílek: Oproti duelu s Baníkem nám chybí odvaha a kvalita

Fendrich podepsal smlouvu do června roku 2023. „Byla to vyloženě rychlá akce. Včera po tréninku v Jablonci mi volal trenér Saňák, po něm trenér gólmanů Lovásik, a nakonec i pan Minář. Upeklo se to hodně rychle. Ze strany Sigmy byla jednoduchá otázka, a sice jestli mám zájem sem jít. Samozřejmě jsem okamžitě odpověděl, že zájem mám. Nechtěl jsem čekat, jak dopadne situace v Jablonci. Nabídku Sigmy jsem rychle zvážil a přijal. Nebylo moc nad čím váhat,“ okomentoval rychlý přesun do Olomouce Vilém Fendrich, který se již v úterý dopoledne připojil k tréninku s áčkem.

Fendrich v uplynulém ročníku odchytal 24 zápasů. Nejvyšší soutěž okusil také v Opavě a celkově ve FORTUNA:LIZE nastřádal 85 startů.

Střípky Davida Kobylíka: Něco tady nehraje. Sparta podle mě získá titul