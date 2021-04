Na mysli měl především první poločas, ve kterém jeho tým působil oproti lehkonohým Pardubicím na první pohled zabržděně.

„Nechtěli jsme dělat změny, protože před reprezentační přestávkou to celkem šlapalo. Na tréninku taky hráči vypadli dobře. Pak ale přijde zápas a jako kdybychom neexistovali,“ mračil se kouč. „Chtěli jsme hrát všechno jen do nohy, na držení míče, ale tak se v dnešním fotbale hrát nedá. Když nemáte náběhy ve sprintu, nemůžete vůbec uspět,“ vysvětloval. „Nastoupili jsme vlažně. Bylo to bez zájmu, bez agresivity, celý první poločas jsme prospali. Proč to tak ale bylo, to nevím. Je to otázka spíš na hráče,“ řekl Látal.

„Míváme problémy se hrou do plné obrany ale připravovali jsme se na to. Věděli jsme, že musíme dělat ty náběhy a vyhrávat souboje. Ale Kuba Yunis nevyhrál prakticky ani jeden,“ pokračoval olomoucký kormidelník.

Mandousova minela? Stejná chyba je i šance Zifčáka

Podle vlastních slov uvažoval o střídání už o poločasové přestávce, nakonec se k první výměně odhodlal až po čtvrthodině druhé půle. „Chtěli jsme ještě deset minut počkat. Když potom na hřiště přišli noví hráči, tak se to zlepšilo. Měli jsme i dvě obrovské šance, bohužel jsme je ale neproměnili,“ připomněl Zifčákovu tutovku – střídající forvard se dostal do samostatného úniku, ale nastřelil jen brankáře Letáčka – a ránu Pabla Gonzáleze do tyče.

Nakonec udeřilo pět minut před koncem na druhé straně. Breite poslal Mandousovi malou domů, olomoucký brankář ovšem nasměroval odkop pravačkou jen do presujícího Hufa. Ten ještě stihl přiklepnout míč Ewertonovi a Brazilec už si pak věděl rady a do prázdné branky skóroval.

„Aleš to mohl vyřešit lépe. Mohl to kopnout do autu. I když to byla těžší přihrávka, tak to nebylo zase tak složité, aby to nemohl udělat lépe. Stejná chyba ale je, když šel sám Zifčák na brankáře,“ mínil Látal. „Možná mohl dokonce přihrávat, šlo tam více hráčů. Tím se zápas lámal,“ vrátil se k šanci mladého útočníka, který se vrátil na trávníky po zranění.

Pardubice díky vítězství přeskočily Olomouc v tabulce. Nováček tak pokračuje v senzačním tažení. „Vstoupili jsme do utkání dobře, odehráli jsme dobře první poločas. Byly tam náznaky, které jsme řešili možná trochu zbrkle,“ řekl jeden z dvojice hostujících trenérů Jaroslav Novotný.

„Ve druhém poločase jsme měli začátek slabší a domácí nás začali přehrávat. V závěru jsme jim nabídli dvě šance, dali tyčku. Někdy je to o štěstí, gól jsme nakonec dali my. Uznáváme kvality soupeře, ale jsme rádi za vítězství,“ doplnil a pochválil brankáře Letáčka i celou defenzivu.

„Jirka to vzal po zranění Boháče za správný konec, je důležité mít jistotu v brance. Bylo tam ale více nadstandardních výkonů,“ prohlásil Novotný.

Na Sigmu čeká už v úterý další domácí zápas proti Slovácku. „Po takové porážce je možná lepší, že budeme hrát,“ řekl Látal.