Devítizápasová série Sigmy Olomouc na domácím hřišti bez porážky je u konce. Hanáci nestačili podruhé v sezoně na Teplice a padly po špatném výkonu 1:2.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice 1:2 | Foto: Deník/Jan Pořízek

Fotbalisté Sigmy Olomouc vstoupili do utkání s Teplicemi bez jediné změny v základní sestavě oproti vítěznému zápasu ve Zlíně (1:0). Na druhé straně chyběl Zdenku Frťalovi Tomáš Vondrášek, jenž nemohl hrát kvůli červené kartě z duelu se Slováckem (1:3).

Úvod ale nezastihl domácí v optimálním rozpoložení a Teplice působily lepším dojmem. Velkou příležitost si ale nevytvořily. Celkově na ni diváci na Andrově stadionu čekali dlouho. Náznak přišel pro Hanáky v 19. minutě, ale Navrátil si pas za obranu od Ventúry špatně zpracoval.

Ve 24. minutě Olomouc zahrozila nejvážněji po rohovém kopu, který rozehrál Pospíšil. Jenže střela z voleje Beneše byla zablokovaná.

Nezáživnou první půli rozčíslo nastavení. Beneš přihrál Macíkovi, kterému míč při zpracování odskočil, Fila mu jej vypíchl a slovenský brankář jej při snaze míč odkopnout fauloval. Nařízenou penaltu proměnil Matěj Hybš střelou doprostřed, kterou Macík nedokázal nohou vykopnout, ač míč tečoval. Pro Hybše to byl již třetí gól z posledních čtyř zápasů - všechny dal z pokutových kopů.

„Nechci mluvit o chybách Sigmy. Kdyby Fila brankáře nepresoval, tak penalta není. Bylo to o naší aktivitě. Rozhodl jsem se to dát doprostřed, protože brankář Sigmy je obrovský. Naštěstí to tam prošlo,“ popisoval Hybš důležitý moment duelu.

V týmu s Hubníkem: Je to kapacita, říká kanonýr Daněk a střílí Haalandovky

„Naše prezentace v prvním poločase je největším zklamáním. Náš výkon vůbec nekorespondoval s naší ambicí bojovat o šestku. Problém byl v nasazení a agresivitě. Je to pro mě nepochopitelné. Teplice byly kompaktnější, rychlejší, ale nevytvořily si jedinou brankovou příležitost. My jsme jim v závěru půle nabídli dáreček v podobě penalty. Macík musí v takové situaci míč z jedničky odkopnout. Bylo to vyústění celého poločasu, který byl asi nejhorší v sezoně,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Ten reagoval na tragickou první půli trojím střídáním a změnou v rozestavení, kdy Sigma přešla na hru se třemi stopery. „V kabině samozřejmě byla bouřka. I kluci si mezi sebou něco řekli,“ prozradil.

Ani to ale Hanákům příliš nepomohlo. V úvodu přišel náznak šance, ale nebylo z toho ani zakončení. Sigma se poprvé ke střele na bránu dostala v 66. minutě, pokus Zifčáka z úhlu ale Grigarovi výraznější potíže neudělal. Nebezpečnější byla rána Trubače zpoza vápna na druhé straně, kterou Macík vyrážel.

Domácí fanoušky zvedl ze sedadel v 70. minutě průnik Pospíšila, jeho přízemní centr nedokázal na přední tyči tečovat Chytil, následně proletěl malým vápnem a Hybš raději odklidil na roh před dotírajícím Navrátilem. Jasně největší šance Hanáků přišla v 74. minutě, kdy Chytil vyslal do úniku Zifčáka, toho ale vychytal Grigar.

Domácí si ale pomohli podobně jako ve Zlíně rohovým kopem, přetažený míč Pospíšila se odrazil zpět a nejlépe se ve vápně zorientoval stoper Pokorný, který z voleje napálil míč do sítě a deset minut před koncem bylo srovnáno.

V samotném závěru se začaly dít věci. Macík si nedošel pro centr Hybše, který propadl za něj a Urbanec dotlačil míč těsně za brankovou čáru. Vyrovnáno tak bylo pouze pět minut a v 84. minutě již opět vedly Teplice.

„Další z laciných gólů. Sice chyběl ošetřovaný stoper Pokorný v pozici, ale takovou situaci musíme ubránit i v deseti lidech. S Matúšem jsme si k chybám něco řekli. Na brankářském postu jich je u nás na jaře dost,“ kroutil hlavou domácí kouč.

Velký Újezd má nového snajpra. Chystám si pálenky za hattricky, hlásí Bartošek

„Sigma chtěla ve druhém poločase hru zjednodušit. Naši hráči to uskákali a mohli chodit do brejkových situací. Trošku mi zatrnulo, když se to po vyrovnání na nás valilo. Jsem rád, že nám vyšel jeden z protiútoků a dali jsme rozhodující gól,“ přidal se teplický trenér Zdenko Frťala.

Sigma ihned z rozehrávky mohla vyrovnat, Fortelný přehazoval Grigara, ale domácí brankář míč tečoval a neujala se ani dorážka Beneše, kterou zablokoval na brankové čáře jeden z bránících hráčů.

Vítězství hostů zachránil v páté nastavené minutě Grigar, když po centru Zifčáka vyrazil pokus Zmrzlého z malého vápna na roh.

„Nechci to házet jen na Macíka. Šance na otočení či alespoň srovnání tam byly. Bod by něco řešil, ale my jsme si jej nezasloužili. V celém klubu panuje zklamání,“ dodal Jíelk.

Ani závěrečný tlak domácích k brance nevedl a Teplice tak po vítězství 2:1 neprohrály s Olomoucí sedmý zápas v řadě - navíc s Hanáky vyhrály oba duely v této sezoně. Sigmě touto porážkou skončila devítizápasová domácí série bez porážky a zkomplikovala si tak boj o čtvrté místo i nejlepší šestku. Naopak Teplice získaly důležité tři body v boji o záchranu.

„Potřebujeme každý bod. Je to odměna za to, jak kluci celý zápas dřou a plní pokyny, které si řekneme v kabině. V klíčových momentech nás podržel brankář Grigar. Naopak nám pomohl domácí brankář, i když jsme se jej o to neprosili,“ uzavřel Zdenko Frťala.

Sigma již ve středu hraje další důležitý zápas. Tentokrát na půdě Jablonce.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice 1:2 (0:1)

Branky: 79. Pokorný - 45+3. Hybš z pen., 84. Urbanec.

Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Dresler - Petřík (video). ŽK: Ventúra - Mareček. Diváci: 3091.

Olomouc: Macík - Chvátal (66. Fortelný), Pokorný, Beneš, Sláma - Pospíšil, Ventúra (46. Zmrzlý) - Zorvan (46. Zifčák), Breite (46. Greššák), Navrátil - Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Teplice: Grigar - Chaloupek, Mičevič, Hybš - Hora, Mareček, Trubač (88. Radosta), Jukl Urbanec - Gning (76. Žák), Fila (72. Yasser). Trenér: Zdenko Frťala.