Věděli jsme, že tam bude jeden, ale před zápasem jsme zjistili, že budou hrát na dva útočníky. Mysleli jsme si, že to budou více nakopávat, protože se hrálo na těžkém terénu. Šel jsem hned do prvního souboje, který jsem prohrál, tak jsme si pak řekli, že tam bude chodit defenzivní záložník, což nám vyhovovalo. Já jsem zavíral více prostor a zvládali jsme to dobře.

Vyhraných soubojů tam bylo dost.

Je to důležité, protože jakýkoliv propadený balon hrozil. Měli nebezpečné standardky a auty, protože se tam vysunulo asi pět vysokých hráčů. Jsme rádi, že jsme to uskákali a ubojovali.

Na bránu jste vystřelili jednou a berete bod, vytěžili jste maximum?

Samozřejmě, poslední zápasy jsme si toho dopředu moc nevytvořili, teď rozhodla standardka. Byl to nacvičený signál, už v prvním poločase jsem to tam protečovával, i když jsem to netrefil úplně ideálně a v druhé půli to přišlo znovu a vyšlo to. Ani jsem nevěděl, kdo ten gól dal, myslel jsem nejdříve, že Moja. Za bod jsme rádi.

V prvním poločase to dopředu opět nebylo ideální, měli jste strach hrát?

Byl tam trošku strach v nabídce. Zezadu jsme to neměli jednoduché, tak jsme to nakopli. Ve druhém poločase to z nás po gólu spadlo, neměli jsme co ztratit, byl tam větší pohyb, odskakovali jsme si do meziprostorů a začalo to chodit. Tím, jak hráli na dva útočníky, tak jim ve středu chyběl hráč. Druhý poločas byl z naší strany velice dobrý. Kdybychom tam nějaké situace dohráli lépe, mohli jsme i vyhrát.

Proč jste nehráli aktivně od začátku?

Je to těžké. Řekneme si, že tam zkusíme vletět, ale za stavu 0:0 v první nebo desáté minutě je tam takový ten strach, někdo se nenabídne, někdo se zavře. My to nakopneme a prohrajeme souboje. Zejména v prvním poločase jsme prohrávali odražené míče. Po obdrženém gólu tam najednou byly náběhy a věci, které jsme chtěli hrát. Vždycky to je v hlavách hráčů. Fotbalisti tady jsou, ale hlava je brzdí, když se dva, tři hráči nenabídnou, je to znát.

U vyrovnávací branky to byla také spolupráce dvou nejstarších hráčů, centrujícího Vepřeka a vás.

Se Sanym (Michal Vepřek) jsme si říkali, že když tam půjdu podruhé, tak uděláme to stejné. Říkal jsem mu, ať mi to dá klidně i trochu níž, protože se to protečování na zadní tyč těžko brání.

Jaké to je pro vás hrát proti Plzni?

Vždycky je to taková nostalgie. Když přijede Plzeň, tak se člověk na zápas těší, chce ho zvládnout, být nejlepší a dokázat, že tam byl právem. Nebylo to pro mě ideální, když jsem tři měsíce stál a pak hrál na Slovácku. Ale na Plzeň jsem se hrozně těšil a jsem rád, že jsem to zvládl.

Kamarády z Plzně jste ale od titulu remízou vzdálil.

Byl jsem u nich v kabině i u trenérů a bavili jsme se. Jsem typ, který chce vyhrát každý zápas a i když jsme Plzni vzali dva body, tak v koutku duše vím, komu jsme tím pomohli. Ale chtěl jsem vyhrát nebo uhrát bod a to byl náš i můj cíl. Jsem v Olomouci a už nejsem v Plzni.

Kdo podle vás nakonec titul získá?

Bude záležet v posledních dvou zápasech, jestli Slavia ztratí a kdo bude na prvním místě, protože pak se rozhoduje, kdo bude hrát doma. Myslím, že kdo bude po třicátém kole první, tak titul získá.

Byl jste zraněný, jak se nyní cítíte?

Jsem na tom dobře. Kluci hráli vzadu dobře a trenér neměl důvod do toho sahat, takže když jsem nehrál, tak jsem si řekl, že bych si šel zahrát za béčko. Trápí nás spíše ta ofenzivní část.

Po sezoně vám končí smlouva, co nová?

Záleží na vedení klubu. Nikdo se se mnou nebavil. Uvidíme, co bude v nejbližších týdnech a pak se rozhodne.