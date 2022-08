Jednání trvala od začátku přípravy a ve čtvrtek se Jemelka vytouženého přestupu dočkal. „Jsem strašně rád, že se to dotáhlo do úspěšného konce a můžu tady být. Už se těším, až si s kluky zatrénuju a spadne ze mě taková ta nejistota, protože jsem do poslední chvíle nevěděl, jestli v Plzni budu. Teď jsou dojmy fantastické,“ říkal pro klubový web Viktorie.