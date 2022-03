Jsou to cenné tři body. První poločas byl z naší strany výrazně lepší. Měli jsme dobrý vstup do utkání, věděli jsme, že Liberec nemá úplně dobré začátky, takové pasivnější, takže jsme z tohoto předpokladu chtěli vytěžit tlak a vedoucí branku. To se podařilo. Ale zase se tam objevovaly věci, kdy jsme dobře rozehrané situace nebyli schopni dotlačit do vápna.

Ve druhém poločase už jste ale žádné šance neměli.

Viděli jste jej všichni. Situace, ve které jsme, na nás působí. Vedeme 1:0, soupeř nemá co ztratit, hraje aktivněji, uvolněněji a my jsme se přizpůsobili a hráli defenzivněji. Chtěli jsme hrát ze středního bloku, ale ne ztrácet každý získaný balon. Nebyli jsme schopni ho podržet a sehrát konstruktivně útočnou akci. Kolikrát jsme míče vyhazovali a to určitě nebyl cíl.

Stačila lehká kritika Jana Navrátila a najednou vám vystřelil šest bodů.

Nebyla to jen slovní kritika, ale ty věci jsme si ukázali. Myslím, že Honza může být ještě lepší. Má dobrý fyzický fond, umí si to najít a je relativně klidný ve finální fázi. Teď nemyslím kvalitní ve střelecké, ale klidný, protože se dostane do těžkých situací. S Libercem to potvrdil. Musím ho pochválit za pohotovost při vstřelení branky, ale kdyby byl agresivnější při dostoupení do pozic, kde musíme a chceme být, tak mohl dát další gól. Jenže v těch pozicích nejsme.

V předešlých zápasech jste hráli lépe, ale nevyhrávali. Otočilo se k vám nyní štěstí?

Souhlasím. Z pohledu logiky a statistiky není možné, abychom měli, nechci říct smůlu, ale aby se ty balony odrážely tak, jak se odrážely. Nebo abychom nebyli schopni z těch pozic góly dávat. V Karviné to Honza trefil o břevno, s Libercem se k němu míč odrazil, zase se mohl odrazit o půl metru vedle a už by branka nepadla, takže se k nám to štěstí naklonilo. Ale nechtěl bych to schovávat za tohle. Musíme být hladovější a agresivnější do vápna a dostat se tam ve větším počtu. Potom nemusíme mluvit o štěstí, ale když v pozicích budeme, tak góly padat budou.

Musel jste střídat Radima Breiteho, jak moc to zasáhlo středovou řadu?

Rozbilo ji to. Tím, že vám chybí Lukáš Greššák i Pablo, který vytvořil s Radimem dobrý tandem, když nebyl Grešša, protože to zvládali a měli jsme tam hernost. Proti Liberci jsme tam ty herní typy v podobě Pabla nebo Lukáše Greššáka ztratili, ještě odešel Radim, tak s příchodem Hubni je asi jasné, že nemůžeme čekat nějaké kreativní představení, spíše to byla otázka nějakého dohrání, takže zásah to určitě byl. Radim by z toho placu neslezl, kdyby měl minimální šanci utkání dohrát. Ale je soudný, už o poločase říkal, že neví, jestli to zvládne, protože lýtko bylo nakopnuté bolestivě.

Ztrácíte bod na šesté místo, vnímáte to už tak, že o něj hrajete?

Vnímám to tak. Ale nejenom o šestku, protože máme náskok pěti bodů na jedenáctý Zlín. Máme k soupeřům respekt, protože se ukazuje, že každý může získávat body. Třeba Karviná to ukázala proti Slavii a teď i Baníku. Máme nyní bodový polštář, který by nám měl dát klid do závěrečných čtyř kol i do reprezentační pauzy. Pokud budeme schopni přidat ještě jedno vítězství, tak jistota meziskupiny tam je, ale v tuhle chvíli je naším cílem, úkolem a ambicí, abychom se o šesté místo porvali.

Kdy se na kopačky hráčů vrátí pohoda, že se nebudou bát o výsledek za stavu 1:0?

Strašně rád bych na to uměl odpovědět. Myslím, že některé situace jsou až groteskní, kdy deset metrů kolem nás není hráč a my to flákneme někam na náhodu. Takže musíme rozlišovat mezi bezpečností, rizikem a herností, což se nám nedaří. Kluci jsou instruovaní, aby hráli bezpečně, ale stejně tak, aby hráli konstruktivně, když mají možnost. Není to tak, že bychom to chtěli jen ukopat a do druhého poločasu šli s tím, že to umlátíme a nějak přežijeme. Čekají nás teď krásné zápasy, hrajeme se čtyřmi týmy z top šestky, takže by to mělo být dostatečným motivem, abychom nabídli herní kvalitu a nejen to, co nás zdobí teď - běžecká práce a disciplína.

Vy jste ještě na konci zápasu s Libercem dostal žlutou kartu.

Nejprve se nastavovaly čtyři minuty. Máca (Matúš Macík, pozn. red.) to tam neudělal dobře, každý gólman to v té situaci natahuje a přišlo mi to už okaté, že si pro tu žlutou jde, až hloupé. Myslím, že to mohl dát navrch dřív, nedal. Rozhodčí ukázal ještě jednu minutu navrch. Potom, co byla odehraná standardka, tak jsem měl na hodinkách 5:10, tak už jsem si myslel, že by měl být konec zápasu, nevím, možná my šly špatně.