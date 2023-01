Nerad hodnotím po prvním zápase. Oba mají svůj potenciál a předpoklady. Trošku lépe se utkání povedlo Honzovi Fortelnému, který byl ve středu hřiště hodně cítit a pomohl nám. Kuba Přichystal tam měl dvě gólové situace, které neproměnil, ale budu radši, když je bude proměňovat v mistrovských zápasech než teď.

Dvě branky dal David Vaněček, ale údajně se ještě necítí stoprocentně připravený.

Neexistuje tam přímá úměra mezi připraveností a tím, že se proti Zlínu gólově prosadil. Jsem za něj strašně rád a byť je to příprava, tak každý gól tomu hráči pomáhá na sebevědomí. To potřebuje teď posbírat včetně herní praxe a lepší orientace v situacích, kterou ztratil dlouhodobým výpadkem. Góly můžou jedině pomoci. Nerad bych dával do jednoho ten brankový příděl a míru připravenosti směrem k soutěži.

Kdy by mohl být nachystaný?

Je potřeba brát, že chyběl téměř rok. Vypadl z toho a čím jsou hráči starší, tím déle jim trvá to naskočení. V tuhletu chvíli není absolutně žádný problém ve zdravotním hledisku, což je prioritní, ani z fyzického pohledu, ale herní složku nic nenahradí. Potřebuje sbírat minuty, zápasy. Nejen v áčku ale i béčku, kde jej případně využijeme, abychom jej v co nejrychlejší době připravili na plnou zápasovou zátěž za áčko. Není to ale otázkou týdne nebo čtrnácti dnů.

Bez Chytila, ale s posilami. Dvougólový Vaněček zařídil Sigmě na úvod remízu

Chyběl Mojmír Chytil, proč?

Žádné spekulace. První tři dny vypadl opravdu kvůli viróze, teď jsme jej nechtěli zbytečně brát na umělku na první zápas. Má svůj individuální program a já ho mám normálně napsaného mezi hráči, kteří s námi odlétají v týdnu do Turecka.

Máte za něj v případě odchodu nachystanou alternativu?

Alternativa je nyní připravená akorát z vlastních zdrojů. Víme, že můžeme posunout Tondu Růska, který tu pozici zastává. Máme tam připraveného Pavla Zifčáka, může tam hrát Tomáš Zlatohlávek. Tyhle varianty připravené jsou, na druhou stranu říkám, že kdyby Mojmír odešel, tak náhrada je žádoucí.

Nezklamal vás Lukáš Juliš, že nechtěl na hostování do Olomouce?

Nezklamal. Naprosto tomu rozumím. Kdyby měl delší smlouvu na Spartě, tak by toho hostování nejspíš využil. To ale mluvím za něj. Na druhou stranu, jak mám navnímanou situaci, tak si počká do léta, kdy mu doběhne smlouva a pak bude volný hráč a bude si moci volit podle přání.

Narážíte na to, že hráči příliš nechtějí na Moravu?

Stoprocentně, když to srovnám s Jabloncem, Libercem, Mladou Boleslaví, Bohemkou. Ale není naše cesta, abychom sem přiváděli hráče primárně na hostování, i když se té možnosti nevzdáváme. Využili jsme toho teď v případě Honzy Fortelného, ale jinak chceme pracovat s mladými.

VIDEO: Konrád pustil kuriózní gól z půlky hřiště, pak si musel zašít lapačku

Jak jste spokojený s prvním týdnem přípravy?

Stihli jsme, co jsme naplánovali, což je důležité. Zdravotně nám vypadli někteří hráči jen na určitou dobu. Jako třeba Kuba Matoušek, který měl proti Zlínu hrát, ale má drobné svalové potíže, takže jsme nechtěli zbytečně riskovat. Dále tam máme dlouhodobé rekonvalescenty – Ventúra, Greššák, Zorvan, které jsme chtěli pošetřit. S nimi naplno počítáme až směrem k Turecku. První týden byl za mě kvalitní, co se týče přístupu hráčů, což je naprostá samozřejmost, ale také zdravotního stavu. Doufáme, že vydrží.

Máte už kompletní složení kádru pro soustředění v Turecku?

Nemůže být komplet. Představu máme, ale odlétáme ve středu. Uvidíme, jestli budou všichni hráči ready a pak máme ještě v pondělí a úterý další tréninky. Může se něco stát, což samozřejmě nepřivolávám. Měli bychom odjet v šestadvaceti lidech, ale nedokážu říct přesné složení