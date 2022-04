Na Slovácku bylo vidět větší úsilí vstřelit branku. Co my jsme sehráli v útočné fázi, bylo strašně málo - malá nebezpečnost a velmi malá kvalita. Byl to směrem do ofenzivy náš nejhorší výkon na jaře. Slovácko vyhrálo zaslouženě z toho důvodu, že rozhodující gól vstřelilo.

Navíc Slovácko muselo brzy střídat brankáře, byl úkol snažit se střílet na debutanta v lize Borka?

To byl základní pokyn. Už v prvním poločase tam byla situace, kdy se nedomluvili a vypadlo mu (Borkovi) to z ruk. Bylo vidět, že pro něj není jednoduché takhle naskočit do zápasu. Takže hlavní apel byl zakončovat z každé situace, tlačit se do brány a posílat tam co nejvíce centrů i za cenu toho, že ta situace nebude připravená. Nesplnili jsme nic. Vůbec jsme toho nevyužili a brankáře nezaměstnali.

Naopak v defenzivě jste působili celkem dobře.

Je naprosto bezpředmětné chválit nějakou organizaci, defenzivu a to, že Slovácko také nemělo žádnou větší příležitost. Jsem zklamaný s naším představením v útočné fázi a tím, jak jsme řešili situace. Nebyli jsme schopni si vytvořit jedinou brankovou příležitost. Celkově to byl pro diváky nezáživný fotbal, ve kterém bylo hodně nepřesností a soubojů.

Navrátil po návratu: Těšil jsem se, ale selhali jsme. Je to osobní zklamání

Mohlo za herní projev částečně také počasí, které nebylo ideální?

Sice terén opticky vypadá dobře, ale není to na něm jednoduché, ale stejně si to nemyslím. Spíše to souvisí s tím, že mužstva hrají poměrně aktivně, vysoko napadají a prostoru je málo. Potom rozhoduje individuální kvalita a řešení pod tlakem. My jsme to měli velmi špatné a u Slovácka bylo vidět, že je v některých situacích zdatnější, ale nemyslím si, že to byl takový rozdíl. Je to otázka také toho, že nikdo nechtěl udělat chybu a hrály proti sobě dobře organizované a připravené týmy. Pak je asi jasné, že to nebude atraktivní zápas.

Vaše souboje proti trenérovi Svědíkovi moc branek nenabízí, je to také tím, že se znáte a nemáte se čím překvapit?

Asi to tak z části bude. Martin ví, jak uvažujeme, my známe jeho, takže rukopis je dobře přečtený. Ale pak je to o tom soupeře překvapit nebo o individuální kvalitě. Vytěžit nějakou situaci, byť na ni může být soupeř připravený. Když si vybavím Tondu Růska ve druhém poločase, tak máme v šestnáctce dvě situace, které si říkají o to, abychom je zakončili, ale my hledáme jiné řešení a nakonec z toho není ani přímá střela na bránu. Tohle jsou věci, které mi vadí. Jsou to předfinální situace, které musí být minimálně nebezpečné, nakonec z toho není vůbec nic.

Slovácku ve druhé půli pomohl střídající Cicilia, souhlasíte?

Ano, naprosto bezpečně. Slovácko nehrálo nějaký kombinační fotbal od spodu. Bylo tam spoustu dlouhých míčů a Cicilia jim v tomto pomohl, protože ty balony sbíral, dokázal na sebe navázat jednoho, dva hráče a to byl ten rozdílový bod, že dokázal pod tlakem pracovat s míčem a zvýhodňovat hráče kolem sebe. Tohle jsme my neměli ani po vystřídání, i když jsme čekali, že Mojmír Chytil do toho naskočí v podobné kvalitě jako v předchozích zápasech, kdy jsme se o něj mohli opírat a většinou tyhle balony uhrával, tentokrát tomu tak nebylo.

Sterilní útok Sigmy recept na Slovácko nenašel. Hanáci jsou bez bodu

Řekl byste, že Slovácko mělo celkově větší chuť jít si za vítězstvím?

Souvisí to s tím, co říkám. Nevím, jestli po vítězství, protože jsem cítil z hráčů velké odhodlání, ale pak je potřeba, abychom to ukázali na hřišti v ofenzivě. V defenzivě touha zabránit soupeři ve skórování, pracovitost, poctivost, to tam bylo. Ale pak je tam ta druhá strana hřiště. Touha musí být přetavená v to, že půjdeme do brány, budeme mít střelecké pokusy, půjdeme za gólem a to tam nebylo.