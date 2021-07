„Cítím se dobře. Důležité je pro mě zdraví a věk je jen číslo,“ ujišťuje Hubník. Je si vědom, že ani zkušenosti mu místo v sestavě nezaručí. „Rozhodovat bude určitě aktuální výkonnost a trenér má kam šáhnout,“ říká.

Ve svých letech zažil už spoustu sezon a je rád, že v té následující se na tribuny vrací diváci. „Věřím, že lidi budou chodit na stadion a budeme hrát fotbal pro ně. Je neskutečný zážitek, cítit je za zády. Bez nich jsem neměl na hřišti úplně ideální pocity a sezona nebyla ideální ani pro nás, ani pro ně.“

Ani on si však netroufl říct konkrétní umístění, kde by se měl se spoluhráči pohybovat. „Týmový úspěch je nejdůležitější, proto fotbal hraji. Myslím, že kádr je silnější a kluci, kteří přišli, zapadli do kabiny fotbalově i povahově. Budeme hladoví po úspěchu,“ zakončil.

A jakou vidí změnu pod trenérem Václavem Jílkem oproti Radoslavu Látalovi? „Každý trenér má své praktiky, ale věřím, že to, co jsme natrénovali, přeneseme do zápasu a budeme plnit pokyny kouče a budeme aktivní po celém hřišti.“