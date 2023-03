Musím říct, že je to trošku anomálie, že ze šesti jarních zápasů máme šest remíz. Na druhou stranu si myslím, že dnes, co se týká vývoje utkání a vytvořených šancí, tak jsme reálně byli nejdál k případnému zisku tří bodů. Kolikrát jsem žehral na to, že jsme měli relativně hodně šancí v minulých zápasech a nebyli jsme efektivní, což nás stálo body. Naopak soupeři jich měli málo. Ale tentokrát si Plzeň vytvořila spoustu příležitostí a štěstí jsme měli my. S bodem panuje velká spokojenost.

Opět jste inkasovali jako první.

Ale reakce na vedoucí branku Plzně byla od nás velmi dobrá. Rychle jsme srovnali a v závěru jsme byli docela kompaktní. Vytvořili jsme si také nějaké situace, ale nebyli jsme schopni je dohrát.

Čím to bylo, že měla Plzeň více šancí?

Problém byl, že Plzeň hrála jednoduchý fotbal, hodně balonů Chorý uhrával, vyhrával souboje i pro spoluhráče. Jednoduše se tam dostávali. My jsme tak sebevědomí a přesní v přechodu nebyli, takže to byl důvod, proč jsme byli pod tlakem.

Pochválíte Mojmíra Chytila za pěknou vyrovnávací branku?

Nemyslím, že pochvala by měla směřovat pouze na Mojmíra. Akce byla velmi dobře sehraná už od začátku. Začalo to dlouhým balónem na nabíhajícího Jirku Slámu, o kterém víme, že má velmi dobrou kopací techniku. Řešení bylo naprosto správné. Jedna věc je rozhodnutí a druhá realizace. Tady se potkalo obojí. Mojmír zachoval chladnou hlavu. Už jsem viděl několik podobných situací, kdy z nich branka nepadla, určitě mu patří pochvala. Ale pokud se trošku vrátím do prvního poločasu, naopak bych mu vytknul, že jsme tam nedohráli situaci čtyři na dva. Mojmír měl zcela otevřenou pozici do brány, ale ještě přihrával Tondovi Růskovi. Měl to vzít na sebe. Beru, že to byla čistá branková příležitost. Za gól ho určitě pochválím, ale byly tam i další věci, které naopak zase nevyšly podle našich představ.

Budete mu vyčítat také čtvrtou žlutou, kvůli které nebude moci nastoupit proti Českým Budějovicím?

Vyčítat mu ji nebudu. Za mě nastavil sudí zvláštní metr, protože Mojmír inkasoval během prvních deseti minut tři ostré zákroky, které nebyly potrestané žlutou kartou. Naopak u jeho žlutého zákroku v tom byl trošku nevinně, nebyla od něj aktivní hra loktem. Pod hrozbou udělení čtvrté žluté odehrál Mojmír velké množství zápasů. Teď to na něj padlo. Určitě nám bude do dalšího zápasu chybět. Ale máme varianty v podobě uzdraveného Davida Vaněčka, Pavla Žifčáka, Tondu Růska můžeme posunout o pozici výš. Věřím, že si poradíme, a hlavně zvládneme následující kolo za tři body.

V prvním poločase jste soupeře prakticky do ničeho vážného nepustili. Je to tím, že Plzeň je poměrně čitelná?

Nemyslím si, že mi přísluší hodnotit kvalitu hry Plzně. Z mého pohledu Plzeň nyní není v dobrém rozpoložení. Citelně jim chybí Lukáš Kalvach. Je to hráč, který dokáže hru usměrnit, dirigovat. Viděli jsme jejich předchozí zápasy, kdy nepodávala úplně suverénní výkony, ani doma proti Liberci, ani na Slovácku. Chystali jsme se na to, abychom byli aktivní. Měli jsme dobrý vstup do utkání, dobrý pohyb, kvalitu na míči, ale postupem času jsme se vytráceli a přenechávali prostor Plzni, zbytečně jsme ji pustili do tlaku, což mě mrzelo a nebyl jsem spokojený. Vyvrcholilo to ve druhém poločase, kdy nás Plzeň ještě víc zatlačila. Věděli jsme, že jejich herní schéma není úplně kombinační, že si často pomáhají dlouhým míčem. Náš plán a realita se tentokrát nepotkaly. Chtěli jsme se tam dostávat defenzivním záložníkem, sbírat odražené míče, ale Tomáš Chorý vyhrál snad 80 až 90 procent balónů, navíc tím dostal své spoluhráče do dalších dobrých pozic v předfinální fázi a to nám dělalo problém. Sice hrají jednoduchý fotbal, ale v tuhle chvíli efektivní, protože se z toho dostávali do šancí a do tlaku.

Co vás vedlo k trojitému střídání, kdy jste sáhl do obranné řady a změnil rozestavení?

Strašně špatný vstup do druhého poločasu a nejistý výkon stopera Poulola. Na jeho obranu je potřeba říct, že tam byl hozený, protože levý stoper úplně není jeho pozice a levá noha jej limituje. Ale měl tam problémy a úplně si nevěřil. Měl jsem pocit, že takovým stylem nemůžeme utkání zvládnout.

Na stopera jste dal Lukáše Greššáka a Ondřeje Zmrzlého, což nejsou typičtí stopeři.

Systém se třemi stopery máme dobře zvládnutý, přestože Greššák a Zmrzlý, kteří přišli do nižší pozice, nejsou klasičtí stopeři. Byl jsem přesvědčený o tom, že početní převaha proti Chorému a Vydrovi nám pomůže. V tomhle rozestavení jsme sice nakonec inkasovali, ale jednalo se o hrubou individuální chybu Pavla Zifčáka, když lehkovážně ztratil balon, snažil se uhrát situaci za patou, která neměla vůbec vzniknout. Nakonec nám změna pomohla, utkání jsme zvládli a udrželi remízu.