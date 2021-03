„Jsme šťastní za tři body. Podali jsme koncentrovaný výkon. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Stav hrací plochy nebyl ideální, takže jsme věděli, že to bude o soubojích a koncentraci. To jsme splnili,“ pochvaloval si trenér Radoslav Látal.

Za klíč k vítězství označil pevný výkon v defenzivní části, kde exceloval především Roman Hubník. „Roman trochu potrénoval a cítí se lépe. Jeho výkonnost stoupla a je to ten Roman, kterého známe. Chválím ho, ale pochválit musím celou obranu,“ řekl Látal.

„Nechtěli jsme do sestavy moc sahat. Protože obrana nám začala šlapat. Už s Brnem jsme v obranné čtyřce odehráli dobré utkání. Se Zlínem jsme to pak změnili a nedopadlo to dobře,“ připomněl Látal. „Zápasy v Plzni a na Bohemce se nám potom celkem povedly. Hrajeme koncentrovaně dozadu a to je to, co potřebujeme,“ řekl Látal.

Právě o pevnou defenzivu se totiž Sigma mohla opřít v povedeném vstupu do sezony loni na podzim. Nějaký ten gól totiž většinou dala. S Karvinou jen potvrdila, že se jí na tohoto soupeře daří. Neprohrála s ním ani v osmém ligovém měření sil. „Máme na ně štěstí. Asi nám vyhovuje, jak hrají,“ pousmál se Látal.

Soupeř, který šel do zápasu s novým dočasným trenérem Petrem Mašlejem na lavičce, prý Látala překvapil složením sestavy. „Mysleli jsme, že tam budou jiní hráči. Očekával jsem třeba Ostráka, Qoseho nebo Tavarese. Ve způsobu hry nás ale Karviná nepřekvapila. Na Papadopulose, kterého znám ještě z Polska, jsme byli dobře připravení,“ mínil Látal.

Na druhé straně pochopitelně vládlo zklamání. „Výkon byl z naší strany solidní. Sigma měla o trochu více šancí. Mohli jsme to ale převalit na svou stranu. Po ztrátě míče jsme nakonec dostali deset minut před koncem gól, takže porážka bolí,“ uvedl Mašlej.

Sigma se vítězstvím v Karviné posunula na osmé místo tabulky. Látal si výhry před reprezentační přestávkou hodně cenil. „Víme, že dnešní body jsou důležité. Teď bude reprezentační přihrávka. Budeme se chtít dobře připravit, protože po ní nás bude čekat náročný program. Budeme tam mít těžký pohárový zápas i odložený domácí zápas se Slováckem,“ dodal olomoucký kouč.

Po reprepauze přivítá jeho tým na domácí půdě 3. dubna Pardubice.