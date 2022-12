Vstoupili jsme do ní dobře na Baníku, jenže pak to bylo přímo katastrofální. Po pěti kolech jsme měli tři body. Postupem času jsme to ale zase vylepšili až tak, že jsme čtvrtí. Bereme to ale s velkou pokorou, protože tabulka je vyrovnaná a musíme se pořád obezřetně dívat pod sebe. Před sezonou jsme říkali, že chceme být lepší, než jsme byli v té minulé a pokusit se o šestku. To se zatím daří. I vzhledem k tomu špatnému úvodu jsme tedy spokojeni. Na druhou stranu teď ale převládá zklamání z pohárového vypadnutí. Opakuji hráčům, co říkal George Best, že hráč je tak dobrý, jak odehraje poslední zápas. To znamená, že když jste v neděli výborný, tak to musíte příští týden potvrdit a když ne, tak jste špatný. To se dá vztáhnout i na celé mužstvo. Takže když jsme dohráli soutěž na čtvrtém místě, tak jsme si to pohárem pokazili.

Asistent trenéra Jiří Saňák řekl po zápase v Liberci, že vypadnutí z poháru není kaňka na podzimu, vy to tak tedy nevnímáte?

On to asi myslel tak, a i já si to myslím, že není dobré jedním zápasem shodit celou půl sezonu. Na druhou stranu s jídlem roste chuť a chtěli jsme jít dál. Prohrát se může, ale cítil jsem, že na to hráči nebyli koncentrací připraveni.

Čím si to vysvětlujete?

Vlivů bylo určitě více. Měli jsme asi šest hráčů na reprezentaci, kteří hodně cestovali. Někteří tam byli poprvé, do toho spousta zraněných a mezitím byla pauza.

Takže tu reprezentační přestávku v termínu MOL Cupu berete jako negativum?

Nedělám termínovku a bohužel se to tak sešlo. Je zbytečné se k tomu vyjadřovat a byla jen otázka, jak se k tomu postavíme. Nedovedli jsme si představit, že bychom se zachovali jako některé jiné kluby, které hráče neuvolnily. Ti kluci se můžou do národního týmu dostat třeba jen jednou nebo dvakrát za kariéru a kvůli tomu ten fotbal hrají. Takže jsme jim to nechtěli upřít. Bohužel si ale myslím, že se to mohlo projevit na jejich koncentraci, byť jsem na ně apeloval, protože jsem věděl, že mysl bude ovlivněná. Náš špatný vstup do utkání mi to potvrdil. Pohár je tedy pro nás zklamání a ve finále ho vlastně nejde nějak moc hodnotit. Měli jsme dva třetiligové týmy, přes které byla povinnost postoupit, byť to bylo těžké, a v Liberci jsme prohráli.

Zmínil jste už špatný vstup do ročníku. Zaznamenali jste čtyři porážky v řadě, co se vám v tu dobu honilo hlavou?

Zděsil jsem se, to nebudu lhát. A v hlavě jsem si promítal, jestli má mužstvo kvalitu, aby bylo schopno dosáhnout na náš cíl a jestli jsme neudělali chyby při jeho skládání. Po pěti kolech to bylo katastrofální. Teď vypadá čtvrté místo pěkně. Zároveň si ale uvědomujeme, že rozdíly jsou malé a od čtvrtého místa hraje každý pomalu o záchranu. Věřím, že to tak vnímají všichni včetně hráčů. Je to rozehrané dobře, do šestky, je to kousek, ale to i do skupiny o záchranu, takže se musíme v první řadě dívat pod sebe.

Po sérii porážek se objevily spekulace ohledně konce trenéra Václava Jílka. Jak to tehdy bylo?

Sigma Olomouc nikdy a nikde nedala najevo, že bude končit trenér. Ať zasedalo představenstvo nebo jsme měli schůzky s vedením. Za roky víte, že u Mináře končí trenér až v nějaké poslední chvíli. Trénoval jsem a vím, jaké to je, a že trenér za některé věci nemůže. Václav Jílek to tady za celou sezonu neměl ani jednou nahnuté a neřešili jsme, že by neměl pokračovat nebo měl nějaká ultimáta. K řemeslu patří, že trenéři končí, ale já v tomhle nikdy nebudu zmatkovat.

Takže ani sám jste nad tím v hlavě nepřemýšlel?

Ne. Vůbec jsem nepřemítal, že by měl skončit trenér. Spíše jsem hledal, kde jsme udělali chybu. Jestli hráči, kteří přišli, mají kvalitu, nebo jestli jsme podcenili utkání s Brnem po euforii po Baníku. Z hráčů jsem cítil, že jim byla prohra s Brnem tak líto, že na nich zanechala stopy na další čtyři utkání. Viděl jsem, že nás ta porážka jednoznačně rozhodila, protože si kluci nepřipouštěli, že by nevyhráli.

Museli jste také řešit nepříjemnost s vyhrožováním. Ale když se na to podíváme zpětně, tak jste potom šli herně nahoru. Mohlo to stmelit tým?

Nemyslím si, že by to byl impuls. Spíše to mělo negativní vliv. Dostali jsme se do série porážek a sebevědomí šlo dolů. Hráči se z toho museli dostat. Lámalo se to v Hradci, kde šli kluci za vyrovnáním do poslední minuty i přes oslabení. Jsem přesvědčený, že v jedenácti bychom tam neprohráli. Pak ještě následovala smolná remíza s Libercem.

Ve spoustě příspěvcích se objevovala vlna nevole proti vaší osobě, jak jste to vnímal?

Ale to je pořád. Když se mužstvu nedaří, tak je terčem sportovní ředitel nebo trenér, když se daří, tak jsou slavní hráči. Snažíme se vysvětlovat, že momentálně musíme hráče prodávat, abychom naplnili rozpočet, někteří lidé to ale zřejmě stále nechápou. Na druhou stranu se to prostě musíme snažit vysvětlovat lépe.

Jak hodnotíte letní posily?

Musím říct, že z více než padesáti procent jsme spokojeni, protože hráči, které jsme přivedli, splňují, co jsme od nich očekávali. Vraštil, Ventúra, Pokorný či Zorvan prokázali, že mají přínos a jsou svou kvalitou ligoví. Přichází k tomu ale taky druhá věc, kterou je zdravotní stav. Kvůli tomu nemohli někteří tu kvalitu přenést na hřiště ve větší míře. Ventúra odehrál jen pět zápasů, Zorvan byl také zraněný, Vraštil zase vykartovaný. Můžeme se bavit i o tom, že Vodháněl s Košťálem toho odehráli málo, každopádně je jasné, že budou muset přidat. Zdravotní stav nás tedy trápí strašně moc, když připočtu ještě zranění brankáře Macíka a že do brány musel Trefil, který do té doby ligu nechytal. Je otázka, jak by mužstvo vypadalo, kdyby všichni tihle kluci byli z osmdesáti procent zdraví.

Kde vidíte příčiny těch zranění?

Pokládáme si tu otázku pořád. Hráči jsou neustále kontrolováni, máte různé přístroje, které vám řeknou, jestli trénují naplno, v jakém jsou stavu, předchází se zraněním různými cviky. Nejvíce nám vychází, že zranění jsou hráči, kteří přišli do týmu jako noví. Pak je otázka, jaký tréninkový proces měli v předešlém angažmá. Vcelku z toho vychází, že jim trvá, než si zvyknou na tréninky u nás.

Před sezonou vám odešel Václav Jemelka, očekávalo se, že bude chybět, ale defenziva bez něj relativně fungovala. Povedlo se ho tedy nahradit?

Můžeme říct, že jsme podzim zvládli bez Vaška Jemelky slušně. Jsme čtvrtí v tabulce inkasovaných gólů, což je známka, že mužstvo dozadu pracovalo dobře. Na druhou stranu ale nenahradíte Jemelku jako takového jen tak. Nepřivedeme jiného Václava Jemelku - levonohého stopera, reprezentanta, který se prosadil v belgické lize a může hrát také na levém beku. Můžete přivést jen náhradu na ten post. Stejně tak Sparta nepřivedla nového Adama Hložka, byť přišli šikovní hráči, tak Hložek byl něčím speciální. Myslím, že bychom s Vaškem byli silnější, ale jestli by to fungovalo stejně, to také nemůžeme vědět.

Trenér Václav Jílek stále opakuje, že by rád přivedl levonohého stopera, v jaké je to fázi?

Pořád se po něm poptáváme a hledáme ho. Ale levonohého stopera chce stejně jako Sigma i půlka ligy. Leváci nejsou a když na nějakého natrefíte, tak jej třeba nezaplatíte, nebo se vám nezdá výkonnostně. Nikoho takového tedy teď rozjednaného nemáme.

Jak to vypadá s dalšími posilami?

Jsme ve fázi, kdy máme různé myšlenky a sondujeme. Chtěli bychom středového hráče, křídlo, kde cítíme, že nás tlačí bota, a případně pravého obránce ke zvýšení konkurence.

Když se zeptám na konkrétní jména, tak se skloňovali hráči jako Pleštil, Kanakimana či Kramář.

O Pleštilovi jsem si pouze přečetl a bylo to překvapení i pro mě. Kvůli zranění půl roku nehrál… Kanakimana je zajímavý hráč, ale když se bavím s Vyškovem, tak prodávat nechce. To ale neznamená, že se to nemůže změnit a nemůže někam třeba v lednu přestoupit. Kramář je šikovný kluk, kterého sledujeme.

A co Vasil Kušej z Prostějova?

Ten nás zajímá. Proběhlo jednání, momentálně je to ve stavu, kdy jsme Prostějovu i hráči dali nabídku.

Velkým tématem je Mojmír Chytil a jeho případný odchod. Jak to nyní vypadá?

Jednání s jeho manažerem o možnosti přestupu do Slavie proběhla, to nezastíráme. Momentálně jej ale nechceme uvolnit a chceme upřednostnit sportovní stránku věci. Kdybychom měli plnohodnotnou náhradu, mohlo by to být jiné. Ale momentálně ji nevidíme. Nikde není napsané, že to nemůže být za několik týdnů jinak. Proběhla dvě jednání, je to na začátku, může se to nějak vyvinout, nikdy neříkej nikdy. Víme, že tlaky budou, ale nevím, co by se muselo stát. Mojmír má u nás ještě rok smlouvu, takže momentálně nepřemýšlíme o jeho uvolnění.

Příští rok v zimě mu vyprší kontrakt, takže v dalším přestupním období už na něj nemusíte dostat takovou nabídku.

To je ale až za rok. V této sezoně už jsme dva hráče pustili a udělali jsme dobré transfery. Zase ale nemůžeme pustit každého. Fanoušci také potřebují vidět, že to tady není tak, že někdo zamává penězi a hráč hned odejde. Necítím ani, že bychom byli zatlačeni do kouta, to bychom byli, kdyby Mojmírovi končila smlouva v létě. Transfery patří k zabezpečení klubu, ale teď zkrátka chceme upřednostnit sportovní stránku.

Zájem o Chytila by měla mít i Plzeň. S tou jste nejednali?

Nebudu konkrétní, ale situaci kolem Mojmíra sondovaly další dva kluby kromě Slavie.

Nemáte strach z poklesu výkonnosti Chytila, když mu přestup nevyjde?

Určitě to bude mít v hlavě, ale záleží na něm, jak to zvládne.

Věříte, že by to mohlo potěšit fanoušky, když Chytila udržíte?

Snad ano. Máme sezonu dobře rozehranou a dali bychom tím divákům najevo, že o něco chceme hrát. Neznamená to ale, že když jsme prodali Jemelku s Daňkem, tak bychom chtěli hrát o záchranu. I když potřebujeme hráče prodávat, tak pořád chceme co nejlepší umístění. Nicméně je jasné, že se těžko budete sportovně výrazně posouvat, když každý rok musíte jednoho hráče, který vyskočí, udat. Ale Sigma je firma a ta musí být zdravá.

O Jakuba Matouška se údajně zajímaly na hostování Pardubice.

Proběhl tam kontakt, přáním hráče a manažera je, aby na půl roku změnil prostředí. My jako Sigma ale nevidíme důvod, proč jej uvolnit, když tady máme první i druhou ligu. Pokud by k tomu tedy došlo, tak za jasně daných podmínek.

Je zájem o jiné hráče Sigmy?

V tuto chvíli žádné nabídky neevidujeme.

V průběhu podzimu měly Pardubice zájem také o asistenta trenéra Jiřího Saňáka. Mohl byste rozvinout, proč jste jej nepustili?

Nechtěli jsme přijít o takto zkušeného trenéra, který má takovou odbornost a pracovitost. Ano, Jirka Saňák je v roli asistenta, ale mám ho za plnohodnotného hotového trenéra. Je jeho přání trénovat ligu a podle mě je na to jednoznačně připraven. Neviděli jsme však za něj náhradu, tak jsme o tom ani neuvažovali. V tu dobu jsme navíc neměli ideální vstup do sezony a nechtěl jsem si dělat problém ještě v realizačním týmu.

Antonín Růsek stále nemá čísla, ale zdálo se mi, že během podzimu šel herně nahoru. Jak jej vidíte vy?

S tím souhlasím. Nemá čísla taková, ale neskutečně pracuje pro mančaft a dělá třeba i na Mojmíra. Je to trochu podobné s tím, když tady byl Lukáš Juliš, tak v nižší pozici hrál Mojmír a pracoval zase pro Lukáše, který dával góly. Oproti minulé sezoně šel Tonda strašně moc nahoru, co se týká práce pro tým a servisu pro Mojmíra. Běžecky i herně se zvedl a když se takhle bude zvedat, tak k tomu přijdou i čísla. Myslím si, že to u něj může být podobné jako kdysi třeba u Ordoše, který začal hrát prim taky až později.

Co říkáte na návštěvnost, která asi nebyla na domácí zápasy uspokojivá?

Mrzí nás to moc. Přáli bychom si, aby tady byl plný stadion, ale i ve větších městech je problém. S návštěvností v lize není spokojena většina klubů, ale díváme se hlavně na sebe. Když jsme před pěti lety skončili čtvrtí a do posledního kola jsme hráli o třetí místo, tak stejně lidé nechodili na ty průměrné týmy ve velkých počtech. Chápu, že je možná odrazuje, že oslabujeme sportovně, ale my musíme upřednostnit ekonomickou stránku a udržet Sigmu zdravou. Víme, že to základní je opakovat dobré výkony. Věřím, že kdybychom hráli dva roky na špici, našlo by si cestu na stadion více fanoušků.

Jaké budou cíle do jara?

Musí tam být ambice. Nemůžu říct, že když jsme čtvrtí, že se o Evropu nechceme porvat. Ale znovu opakuji, zároveň se díváme pod sebe, kde jsou rozestupy menší, takže si musíme dát pozor, abychom nehráli o záchranu. Cíl zůstává stejný jako na začátku - chceme být lepší než v minulé sezoně a pokusit se zůstat v šestce. Nejlepší by samozřejmě bylo uhrát ji a ještě mít šanci o něco hrát.