„Už jsem to nějak komentoval, byl jsem hodně otevřený na schůzce s fanoušky, kde jsem záměr popisoval. Když jsem tuto otázku dostal, tak to řeknu asi takhle, vyšel článek a vycítil jsem z veřejnosti, že by to snad mělo být Minář versus Hubník. Dám k tomu naposledy komentář, protože pak už nemá cenu se k tomu vyjadřovat,“ začal Ladislav Minář a na chvíli se odmlčel.

„Víme, kolika hráčům končily smlouvy a během celého jara jsem poslouchal otázky, s kým budete a nebudete prodlužovat. Na prvním místě jsme potřebovali vědět, jak jsou na tom ti hráči se zdravím, druhá věc byla, že jsme věděli, kdo nechce prodloužit. Během sezony jsme smlouvy s některými hráči prodloužili a i u těchto jsme měli napasovaný model,“ pokračoval Minář.

„V případě Romana Hubníka a Michala Vepřeka jsme k tomu zasedli ve větším počtu lidí. Byla to otázka trenérů, abychom si to vyhodnotili po sportovní stránce, ale také z té ekonomické – mají nějaký věk a nejrizikovější byl jejich zdravotní stav. Když jsme si to vyhodnotili, tak jsme řekli, ano, dává smysl, aby pokračovali, už i v návaznosti na béčko, že postupovalo a smlouvy jsme jim nabídli. Vidina mentorství a přenášení zkušeností na další mladé kluky, v tom jsme viděli obrovské uplatnění,“ prozradil sportovní ředitel.

Ten se v prvotní fázi jednání sešel s Romanem Hubníkem i Michalem Vepřekem dohromady. „Chtěli jsme, aby cítili stejnou důležitost. Nastínil jsem jim ten model a řekl, že není jednoduché to uchopit. Napasovali jsme jim smlouvu, protože jsme věděli, že můžou působit v první i druhé lize, takže kontrakt měl parametry k oběma soutěžím. Dostali prostor na vstřebání a u Michala jsem cítil, že to k prodloužení směřuje rychleji. Dávalo mu to smysl a po pár dnech prodloužil,“ přiblížil Ladislav Minář.

Jenže v případě Romana Hubníka to bylo jiné. „Člověk není hluchý ani slepý a z okolí jsem to cítil. Domluvili jsme si s Romanem druhé jednání a došli k tomu, že by ta smlouva byla v původních podmínkách. Roman si vzal opět čas na rozmyšlenou a za pár dní se rozhodl, že ukončí kariéru. Je to nepříjemné a mrzí nás, že to pojal negativně. Už s tím ale nic neuděláme. K jednání o smlouvách to patří, že se dvě strany nedohodnou, musíme jít dál. A už bych to nechtěl dál komentovat,“ zakončil Ladislav Minář.