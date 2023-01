V úterý si mě a Filipa Slavíčka zavolal trenér Václav Jílek do šatny a vysvětlil nám důvody, proč do Turecka nejedeme. Nechci je úplně ventilovat, protože co je v šatně, má zůstat v šatně. Určitě jsem z toho smutný, ale se Slávou jsme se bavili, že musíme makat a ukázat trenérovi, že se plete a neměl pravdu.

Hraje roli i vaše případné vytížení v zápasech?

Určitě je to také důvod. V Turecku bych neměl takovou minutáž jako tady, kde můžu odehrát tři plnohodnotné zápasy za béčko. Určitě půjde o kvalitní duely.

Na úvod přípravy jste proti Zlínu neodehrál špatné utkání, zaskočilo vás, že nejedete?

Nemyslím si, že by byl vstup do přípravy ode mě špatný. Myslím, že jsem podával dobré výkony, ani zápas ve Zlíně nebyl špatný. Ale jak říkám, bavili jsme se s trenérem a budu mu muset ukázat, že na to mám. Myslím, že jinak s námi trenér počítá a zavřené dveře do áčka nemáme. Doufám, že jak se kluci vrátí ze soustředění, tak se k nim opět připojíme a budeme normálně dál členy áčka.

Říkáte, že budete muset ukázat, že na to máte. V úterním zápase za béčko jste dal hned dva góly.

Jo, to bylo super. Chce se říct, že to nemohlo být lepší, i když jsem pár situací mohl vyřešit jinak a přidat více gólů. Mrzí mě jedna situace, kdy jsem se dostal před gólmana a hráč střelu zablokoval. Mohl jsem to dát na zadní nebo to nahrát pod sebe. Určitě to šlo vyřešit gólově. Ale dal jsem dvě branky, takže si nemůžu stěžovat.

Když vás trenér Chromý dvacet minut před koncem vystřídal, vypadal jste trošku zklamaně. Myslel jste na hattrick?

Ano, každý hráč chce vždy dávat góly a hrát. Hlavně, když je to zápas, který se povede. To se pak nechce nikomu jít dolů. Naopak chcete vydržet na hřišti celé utkání a dát co nejvíce branek.

Když se vrátíme o rok zpět, tak jste přišel také o soustředění na Maltě a měl jste individuální kondiční plán.

To bylo v lednu. Měl jsem covid a potom jsem neodletěl s áčkem na soustředění na Maltu, takže jsem potom měl šestitýdenní individuální kondiční blok s Kubou Fryčem z Andrle sportu. První čtyři týdny jsem držel zátěž do 145 tepů, což jsou malá tempa, ale dlouhé vzdálenosti. Nevytáhnete to do velkých rychlostí, ale bylo to náročné a v programu jsem měl i posilku. Byly to tréninky na doraz, zvracel jsem, ale pomohlo mi to a jsem za to rád. Nebylo tam ale příliš sprintů, ty jsem doháněl, jak jsem se začal dostávat pomalu do fotbalových tréninků.

Takže jste měl deficit po covidu?

To ne, potřeboval jsem to celkově. Musím se přiznat, že jsem přes minulé Vánoce pár kilo nabral, takže to mé fyzičce také nepomohlo a kondičně jsem šel fakt dolů. Do toho ten covid, takže jsem potřeboval nakopnout a tohle mě nakoplo.

Tyhle svátky jste se tedy více hlídal?

Určitě. Tentokrát jsem to hrotil strašně moc. Dokonce i na Silvestra jsem pil jenom vodu a přišel jsem do přípravy ještě o kilo lehčí (smích).

To jste byl asi rád, že pauza byla krátká a rovněž příprava (áčka) nepotrvá ani měsíc.

Tohle mi vyhovovalo. Přiznám se, že nenávidím běhání a nemám rád, když musím chodit pořád běhat. Jak je kratší příprava, tak běhání bude méně, naopak bude více zápasů a pak začne liga. Tohle mi fakt vyhovuje více než dlouhé přípravy.

Ale sprinty vás vzhledem k vaší rychlosti musí bavit.

To musím upřesnit, nemám rád dlouhé běhaní. Ze sprintů na krátké vzdálenosti těžím, ale běhat více kilometrů je u mě hrůza.

Po kondičním plánu jste ale musel být připravený na maraton, ne?

No, já se vždycky směju. Když tady byl Kryštof Daněk, tak říkám, že kdyby celý rok jedl McDonaldy a já bych rok trénoval, tak mě stejně potom na kilometru udělá o tři minuty. U mě jsou ty dlouhý vzdálenosti těžší.

Je naopak někdo v Sigmě, kdo vás porazí ve sprintu na dvacet nebo třicet metrů?

V týmu nás je víc rychlých. Určitě je na tom dobře Kuba Matoušek a Martin Košťál. Když jsme se dostali do sprinterských soubojů, tak párkrát byli přede mnou, ale určitě to nebude většina týmu (úsměv).

