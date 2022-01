Vzhledem k množství rekonvalescentů (Vaněček, Hála, Yunis, pozn. red.) chtěl mít trenér Jílek v úvodu přípravy pohromadě více hráčů. Z béčka si jich vytáhl hned několik a je jen na nich, jestli šanci dokážou využít.

„Zápasů ani času, aby přesvědčili, moc není, ale určitě svoji minutáž dostanou. S tím jsme je sem brali,“ potvrdil Jílek.

FOTO: Sigma zahájila přípravu s mladíky i navrátilci z hostování. Co marodi?

Do boje o místo v kádru promluví kromě zmiňovaných „béčkařů“ také navrátilci z hostování. Nejtěžší z nich to bude mít pravděpodobně Jiří Sláma, který v Pardubicích laboroval se zraněním.

„Nastupoval až ke konci, ale i směrem k létu jsme jej chtěli vidět, protože tady je Michal Vepřek, který nebude mít dlouhodobou smlouvu a také Ondra Zmrzlý, o kterého by mohl být teoreticky zájem. I proto tady je také Michal Galus,“ prozradil kouč.

Očekávání od Chytila

Naopak největší šance vystřelit až do základní sestavy se zdá být u Mojmíra Chytila, který prožil výborné hostování v Pardubicích. Odehrál šestnáct duelů a nasázel pět branek. Obzvláště závěr mu vyšel na výbornou, protože v posledních čtyřech zápasech zaznamenal stejný počet gólů.

„Slibuji si od něj hodně. Dávali jsme jej na hostování v době, kdy jsme měli čtyři útočníky, ale po měsíci nám zbyl jen jeden, takže by se nám na podzim hodil, ale šli jsme do toho s tím, aby měl ligovou zápasovou zátěž. Nejvíce jsem si přál, aby se střelecky prosadil, zvýšil si sebevědomí a my jej mohli zúročit na jaře. Tenhle plán nám na sto procent vyšel,“ hodnotil Jílek.

Křídlo? Spíše ne

A co víc, v Pardubicích Chytil vystřídal několik postů. „Sám tomu asi nevěřil, že by na těchto postech mohl nastupovat, takže nám to dává určité varianty,“ potvrdil Jílek.

Že by s ním ale počítal na křídlo, kde se Chytil v Pardubicích také objevil, tak to úplně není. „Křídlo podle mých představ to není a cítí to i on. Ale jsou herní varianty, ve kterých se v těch krajních prostorech může nacházet, ale pro mě je to pořád hrotový nebo podhrotový hráč,“ potvrdil kouč, podle nějž je v postové typologii podobný Antonínu Růskovi.

„Oba mohou nastupovat na zmíněných pozicích, což nám naskýtá různé možnosti, ale herně jsou typově samozřejmě jiní,“ dodal Jílek.

Náročný přechod z druhé ligy

Dalším hráčem, který se pokusí prosadit, je Patrik Slaměna, jenž hostoval v druholigovém Vyškově.

„U něj to také splnilo účel, měl herní vytížení a sám to kvitoval. Je jen na něm, aby výkony přenesl do našich nároků. Nebude to mít jednoduché, protože skok mezi první a druhou ligou je poměrně značný, ale nachází se v mentálním rozpoložení, které mu dává šanci o pozici tady zabojovat,“ přiblížil Jílek.

Co Piňa a Golenkov?

Hanáci na podzim také testovali ruského útočníka Golenkova, který se ale zranil a musel podstoupit operaci. „Byl na ní v Německu, je v rekonvalescenci a v průběhu by se měl připojit k béčku,“ prozradil kouč.

Za to naskakoval v Moravskoslezské fotbalové lize také Ricardo Piňa.

„Je to zajímavý hráč, ale je u něj ještě prostor pro práci a zlepšení. Musí se naplno prosadit v béčku, což tam ještě nebylo. Máme jej na očích, ale nejprve se musí stát lídrem jako Jirka Spáčil nebo Štěpán Langer. Potom bude přechod k áčku jednodušší,“ uzavřel Václav Jílek.