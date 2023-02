Mladý talent podstoupil již v pondělí zdravotní prohlídku a následně podepsal smlouvu do roku 2026

„S Denisem myslíme především na budoucnost. Je to mladý talentovaný útočník, se kterým je ale stále potřeba pracovat. Věříme, že u nás dokáže rozvinout svůj potenciál a budeme společně úspěšní,“ řekl pro klubový web sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Denis KramářZdroj: SK Sigma Olomouc

„Kluby se o Denise zajímaly intenzivně již minimálně rok. Teprve z Olomouce přilétla na stůl jasná konkrétní nabídka. Denis ji akceptoval a my také. Vždy jsem mu věřil, protože je to nesmírně pracovitý hráč, který má obrovský potenciál. Přeji mu, aby pro něj Olomouc byla jen přestupní stanicí třeba i do top zahraničního klubu. Jsem rád, že budeme na případném dalším přestupu participovat,“ řekl pro web opavského celku sportovní manažer Jaroslav Kolínek.

Sigma obrala Spartu. Odvolaná penalta a nádherný gól nůžkami Navrátila

Odchovanec Opavy už si vyzkoušel nejvyšší soutěž. Kramář naskočil v opavském dresu do pěti zápasů FORTUNA:LIGY. V F:NL si připsal už 45 startů, které přetavil v pět branek. Další dva duely si připsal v baráži po minulé sezoně, v níž nestačila Opava na Bohemians.

Na podzim odehrál duelů šestnáct s bilancí tří branek a dvou asistencí. K tomu ještě přidal starty za reprezentační dvacítku.

„Nečekal jsem to, ale každý den jsem tvrdě makal, abych se do ligy mohl posunout. Jsem rád, že přišla nabídka a kluby se na přestupu dohodly. Každopádně si budu vždy pamatovat, kde jsem začínal. Díky Opavě jsem se dostal do reprezentace. Velice si vážím opavských fanoušků, kteří jsou neskuteční a podporovali mě, i když se mi třeba tolik nedařilo,“ řekl Denis Kramář.

Jako Hložek! Talent Sigmy podepsal ve Spartě, jak na něj vzpomíná kouč