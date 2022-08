Asi taky trošku jo, ale hrál jsem skoro všude (úsměv). Myslím, že jsem předvedl můj normální výkon - bojovný, odpracovaný - chci jít takhle do každého zápasu a odmakat to pro tým.

Jak zápas hodnotíte?

Olomouc byla lepší na míči, kombinovala, my jsme se na ni dobře připravili, dobře jsme bránili. Určitě nám pomohl první gól, který nás uklidnil. Škoda, že jsme druhý nepřidali dřív, naštěstí Ševa to perfektně trefil a pak už jsem věřil, že to zvládneme.

Evropský výkon, dvě třídy rozdíl, nekvalita. Sigma padla s Brnem po 20 letech

Jak byste popsal ten váš gól?

Ševa vystřelil po zemi, zpracoval jsem si to a obstřeloval jsem to na zadní tyč, což takhle zkouším i na tréninku. Jsem za gól rád a hlavně za to, že jsem na něj nečekal zase dlouho.

Co říkáte na Michala Ševčíka?

Mně se líbí, je šikovný, všichni to vidí. Je fotbalový, chce hrát a určitě je platný. Má velký potenciál.

S Václavem Jemelkou se znáte, jaké byly souboje?

Džem není nejsilovější stoper v lize. Je spíš fotbalový. Já jsem si na něj věřil, i váhově (smích). Nějak jsem to vždycky protlačil, je to moje hra, se kterou si myslím, že mají problémy všichni stopeři v lize. Vrašťa je třeba silný stoper a také to se mnou občas projel.

Jemelka jednou nohou v Plzni: Čekám. Vypadá to a pak se nedohodnou. Je to těžké

Ještě jste měl jednu velkou šanci ve druhém poločase, co se tam stalo?

Tam bylo špatně úplně všechno. Čekal jsem, že mi to dá Alli hned, on šel mezi dva hráče, tak jsem myslel, že už si to vezme sám, což dělá i na tréninku, že z toho nějak vyjede, jak je malinký a z ničeho nic se to odrazilo ke mně a strašné podcenění z mé strany. Měl jsem dát gól. Trefil jsem to patou, ještě na mě vyběhl ten velkej gólman, takže jsem se z toho trošku leknul.