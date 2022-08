Těšil jsem se hrozně moc i kluky jsem motivoval, že když to zvládneme, tak donesu něco do kabiny. To nadšení bohužel teď skončilo, protože jsme prohráli. Dnes nebyla vidět odevzdaná Olomouc, ale i v desíti jsme se semkli a chtěli jsme s tím něco udělat. Špatná série nás mrzí a chceme to co nejdříve odčinit.

V deseti jste se snažili o vyrovnání, ale ani velká šance Antonína Růska vám tam nespadla…

Je to fakt špatný, ale je to takové to, že když se vám daří, tak vám to tam spadne hned. Ale když se nedaří, tak jste takoví v křeči a snažíte se to aspoň odbojovat, což jsme udělali. Za tu poctivost by se nám to štěstí mohlo vrátit zpátky. Když takhle budeme pokračovat v tom nasazení, tak věřím, že tady nějaká kvalita je, abychom zápasy zvládali i bodově.

Co vám po utkání v šatně říkal na šanci právě Antonín Růsek?

Byl smutný, ale gólman Reichl mu to konečky prstů vyškrábl a mu se to odrazilo. Bez ní by to už ani pomalu nešlo, aby to neskončilo v bráně… Kdybychom byli ve větší pohodě, tak si dokážu představit, že to tam spadne i s tou tečí od gólmana.

Hecoval jste se s některými protihráči?

Třeba s Vlčákem (Adamem Vlkanovou) si píšu jen občas. Taky asi řeší teď jiné věci a nechci ho zatěžovat tímto špičkováním, ale s jedním klukem jsem si o tom psal.

Jak hodnotíte výkon Adama Vlkanovi?

První poločas mu úplně nesedl, ale ve druhém ukázal nadstandardnost, zařídil gól a měl tam ještě další podobnou situaci. Jde vidět, že je v laufu a že se mu daří.

Hodně se mluví o jeho přestupu do Plzně, přál byste mu jej?

Určitě. Už jen proto, že se známe a jsem přející člověk. Ještě když vylosovali Plzni skupinu, jakou jí vylosovali, to je sen každého fotbalisty. Nedávno hrál například proti Vyšehradu a teď může hrát na Nou Campu, hezký fotbalový příběh.

Jak vy osobně jste spokojený se svojí rolí v týmu?

S minutáží jsem spokojený, ale všechno se odvíjí od bodů. Z osobního hlediska jsem rád, že hraju, mám velké vytížení a také za důvěru, kterou cítím, ale ve finále jsou důležité týmové úspěchy a to nám chybí.

