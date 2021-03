Domácí Plzeň začala tlakem, ovšem několik střel z dálky pokryl vcelku s přehledem Mandous. Nejlepší hráč Sigmy v celém utkání vyřešil i šanci Buchy, který na něj pálil po úprku obráncům.

Největší příležitost první půle si domácí vytvořili ve 33. minutě. Limberský připravil pozici pro Beauguela, ale Mandous byl na místě, následná dorážka Ba Louy skončila nad břevnem.

To už ale Sigma vyrovnala hru. Ne, že by měla nějaké velké šance. Ambiciozní rána Daňka z dálky skončila daleko vedle a Poulolo byl po standardce za zadní tyči sice úplně sám, ale především také v ofsajdu. Přece jen však Hanáci eliminovali nápor plzeňského souboru a celkem v klidu udrželi do půle bezbrankové skóre.

Ani druhé dějství nezačali zle. Jenže v 56. minutě přišel blesk z čistého nebe. Po dlouhém autu se obtočil Beauguel ve vápně kolem Poulola a překvapil tvrdou ranou na přední tyč Mandouse. Ten se vyčítavě díval směrem k oběma stoperům. Dost možná mu některý z nich střelu tečoval. Každopádně Sigma prohrávala.

Na posledních pětadvacet minut vytáhl trenér Látal z taktického arzenálu změnu rozestavení. Ani hra se „třemi vzadu a dvěma vpředu“ ale k olomouckým šancím nevedla. Snad jen jeden náznak Sigma měla. Zmrzlý však po centru z pravé strany nedokázal usměrnit míč směrem k bráně.

Spíš hra na riziko vytvořila prostor pro domácí. Další šanci měl Beauguel, když k němu prodloužil hlavou centr Šulc. Deset minut před koncem Mandous udržel brilantním zákrokem Sigmu ve hře po hlavičce Mihálika. Po dalším zakončení Šulce zachránil Sigmu v závěru od druhé branky na brankové čáře Hubník.

A tak si Plzeň došla pro třetí ligovou výhru za sebou. Olomouc naopak podruhé za sebou padli a ze čtyř utkání vstřelili jedinou branku.

FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branky: 56. Beauguel. Rozhodčí: Berka - Vlček, Kubr - Julínek (video). ŽK: Kaša, Limberský , Falta – Poulolo.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák (58. Šulc) - Ba Loua (72. Mihálik), Beauguel (87. Ondrášek), Falta. Trenér: Adrian Guľa.

Sigma: Mandous - Látal, Poulolo (68. Sladký), Hubník, Zmrzlý – Breite (85. Slaměna), Houska (68. Yunis) - Pablo, Daněk, Hála (76. Zahradníček) - Chytil. Trenér: Radoslav Látal.