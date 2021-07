Slavia měla o devětadvacetiletého Mandouse dlouhodobě zájem. Po delších jednáních se jí povedlo se se Sigmou domluvit. Mandous debutoval v lize v sezoně 2018/2019 právě proti Slavii. Celkově zvládl 47 zápasů a v nich si připsal 16 čistých kont.

„Aleš Mandous v Sigmě odvedl kus práce, a ne náhodou se v loňské sezoně umístil na druhém místě v počtu vychytaných nul mezi ligovými brankáři. Za dobu, co u nás působil, učinil velký progres, teď by však rád využil příležitost a přijal novou výzvu v podobě angažmá v mistrovské Slavii. Za celý klub Mandymu přejeme všechno nejlepší do další etapy kariéry,“ řekl pro klubový web sportovní manažer Ladislav Minář.

Opačným směrem putuje na roční hostování slávistický gólman Jan Stejskal. „Oba kluby mají možnost hostování ukončit. Jeho příchod je reakcí na odchod Aleše Mandouse, na který jsme potřebovali odpovědět co nejrychleji. Naskytla se nám příležitost jej získat a využili jsme ji,“ vysvětlil Minář.

Čtyřiadvacetiletý brankář má na svém kontě v nejvyšší české soutěži patnáct utkání.

Brankář Jan Stejskal v dresu Mladé Boleslavi v utkání proti Sigmě, kde bude nyní působit.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

Jan Stejskal

Post: brankář

Datum narození: 14. únor 1997

Výška: 190 cm

Váha: 78 kg

Ligové zápasy: 15

Předchozí kluby: MFK Pardubice (2005 – 2011), FK Pardubice (2011 – 2015), FC Hradec Králové (2015 – 2020), FK Mladá Boleslav (2019 – 2021), SK Slavia Praha (2021 – )