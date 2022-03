V sobotu Zmrzlý už před novináře přišel, ale v jiné pozici. Těsně před poločasovou přestávkou měli Hanáci k dispozici pokutový kop. A míč si vzal právě levý bek. „Věřil jsem si a byl jsem také určený,“ prozradil Zmrzlý.

Penaltu umístil po své levé ruce po zemi k tyči, kam se ale vydal také brankář Valeš a pokus kryl.

„Na gólmana jsem vůbec nekoukal. Byl jsem rozhodnutý, že to tam dám a on to vystihl a přečetl,“ litoval exekutor. „Chtěl jsem to umístit technicky co nejvíce k tyči. Není můj styl kopat penaltu ranou,“ odpovídal na otázku, zda to nechtělo „urvat“ pod víko.

Glosa M. Muzikanta: Sigma hledá exekutora a nejlépe, aby střílel ostrými

„Měl jsem nějaké indicie a rozhodl se podle nich. Chtěl jsem zůstat co nejdéle stát, ale věděl jsem, že půjdu na tu stranu,“ potvrdil Valeš.

„To musel mít informace ještě z dorostu, protože jsem tak dva roky penaltu nekopal. Mají asi dobré zdroje. Navíc si myslím, že jsem to i v té době střídal, ale teď si to nepamatuji,“ odpověděl trošku hořce Zmrzlý.

Pro Sigmu to byla čtvrtá neproměněná penalta v jarních zápasech. Navíc dala jen dva góly a popáté z šesti případů vyšla gólově naprázdno - tentokrát nastřelila ještě tyčku a břevno.

„Vypadá to, že je to zakleté. Ale musíme to zlomit. Ty tyčky… Sami to vidíte. Chybí asi trochu štěstí, abychom to tam dotlačili. Jaké štěstí jsme měli na začátku sezony, tak se k nám teď obrací zády,“ připomněl dvaadvacetiletý fotbalista fantastickou formu týmu z léta.

FOTO: Břevno, tyč, zahozená penalta, gól z ofsajdu... Sigma se zase neprosadila

„Neřekl bych, že teď v zakončení máme strach, vytváříme si spoustu šancí, tak věřím, že to přijde. Musíme na tom v tréninku ještě zamakat, být přesnější a brilantnější v zakončení a také zachovat chladnější hlavu,“ myslí si Zmrzlý.

Olomouckým navíc stále nejdou ani standardní situace, které rovněž často rozehrává svojí levačkou Zmrzlý. „Trenér říkal už dva zápasy zpět, že jsme to kopali špatně. Myslím, že to bylo lepší než minule, alespoň to přeletělo prvního hráče, nějaké závary tam byly i tyčku jsme dali z rohu. U praporků už je lepší tráva, sice je tam trošku hlína, ale na to se nedá vymlouvat. Musíme to zahrávat lépe,“ přiblížil svůj pohled Zmrzlý.

No, kouč Jílek úplně totožný názor neměl. Sigma měla totiž možnost zahrávat dvanáct rohových kopů. „Už po prvních dvou byl takový polobrejk, které soupeř nedotáhl, častokrát jsme trefili prvního hráče. Máme obrovský prostor na zlepšení, protože to jsou situace, které můžou nabídnout šance. Na podzim jsme ze standardek byli nebezpeční a vycházely nám signály, teď tam ta nebezpečnost tolik není,“ hodnotil trenér.

FOTO: Sigma B rozehrála jaro porážkou v Ostravě. Nastoupilo 16 ligistů

Po Teplicích tak Olomouc nedala gól ani Bohemians - tedy dvěma týmům, jejichž obrany patří podle počtu inkasovaných gólů k nejhorším v celé soutěži. „Ale jsou to pořád prvoligové týmy. Máme k nim respekt a že to je ostuda, by bylo silné slovu. V obou zápasech jsme byli o hodně lepší, ale chybí ty góly,“ řekl Zmrzlý.

„Chtěli jsme z těchto duelů jednoznačně šest bodů, docvaknout se nahoru a utéct spodku tabulky, je to velké zklamání,“ připustil. Bod totiž pro Sigmu nic neřeší. Je stále devátá a na nejlepší šestku ztrácí tři body, před skupinou o sestup má náskok pouhé dva body.

Sláva v devadesátkách: před 30 lety hrál v Olomouci Real Madrid! Jaké to bylo?