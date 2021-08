Méně očekávaného hrdinu byste hledali v olomouckém týmu těžko. Juraj Chvátal odcházel z Olomouce před dvěma lety na hostování jako téměř ztracený případ. Hrál jen druhou slovenskou ligu za Podbrezovou a upřímně se nečekalo, že by se v modrém dresu měl ještě ukázat.

V přípravě ale trenéra Jílka zaujal. Hrál by prý už v prvním kole na Spartě, kdyby nebylo zdravotních patálií. Návrat na Andrův stadion se odehrál ve velkém stylu.

Třemi gólovými asistencemi pomohl porazit Pardubice. "To se mi povedlo naposledy v žácích. Moc jsem si ten návrat užil. Na to, co bylo jsem nemyslel, ale chtěl jsem všem dokázat, že na to mám," uvedl sloveský obránce.

Jeho první asistence přišla od rohového praporku. Olomoučtí se cíleně rozběhli na roh a strhli s sebou pardubické strážce. Na chvíli uvnitř pokutového území vznikl prostor, kam Chvátal přesně poslal přízemní míč a netypický střelec Michal Vepřek prostřelil vše – 1:0.

Hosté reagovali také ze standardní situace. Centr Čelůstky z rohu prodloužil na zadní tyč Čihák a dobíhající Toml měl z pár metrů snadnou úlohu. Vyrovnáno.

Pardubice pak působily jistějším dojmem a tak fakt, že těsně před půlí si Olomouc vzala vedení zpátky, byl vlastně překvapením. Na Chvátalův centr si naskočil Zifčák a hlavou překonal brankáře Letáčka.

Mohlo být ještě veseleji, ale krásný centr Hály, který zasekávačkou vyzpovídal Cadua, se Růskovi nepovedlo hlavou umístit mezi tyče.

"S prvním poločasem jsem nemohl být spokojený. Měli jsme dost štěstí, že jsme před poločasem díky standardce šli do vedení," řekl kouč Jílek.

Do druhé půle poslal místo nevýrazného Daňka dalšího forvarda Vaněčka, ten hned zkraje poločasu poté, co míč vybojoval Sedlák, poslal do úniku Zifčáka, ale ten na Letáčka nevyzrál.

Skóre se měnilo až v 53. minutě. Chvátal od postranní čáry vymyslel nádhernou přihrávku jako z bundesligy na Hálu, který si zaběhl za obranu a mezi nohama brankáře zvýšil olomoucký náskok. "Ve druhém poločase jsme byli nebezpečnější," prohlásil Jílek.

Hotovo ale zdaleka ještě nebylo. Pardubice zlobily. Tischler ve skluzu po centru z pravé strany trefil tyč.

V 77. minutě pak už opravdu snížil Tomáš Solil. Za jeho kroucenou ranou z hranice pokutového území se brankář Macík jenom ohlédl.

"Náš problém byl v úvodu zápasu. Domácí na nás vletěli. Asi pět minut jsme se nedostali do hry. Bylo tam asi pět rohů a z posledního jsme zbytečně inkasovali. Dělali jsme chyby a dostávali se pod tlak. Pak se to srovnalo, byli jsme lepším mužstvem, vyrovnali, ale ve chvíli, kdy jsme to měli do poločasu dohrát, jsme zase ze standardky inkasovali. Bylo to vyrovnané utkání, možná nám chyběla trocha štěstí, ale také jsme udělali chyby," konstatoval hostující kormidelník Jaroslav Novotný.

Víc už ale hosté nesvedli, naopak Sigma zahodila několik příležitostí na pojistku.

"Přiznám se, že jsem byl ze zápasu docela nervózní. Kvůli návratu i kvůli losu. Kdybychom to dnes nezvládli a pak prohráli na Slavii, dostali bychom se pod tlak. Potřebovali jsme vyhrát také proto, abychom si potvrdili, že cesta, kterou chceme jít je správná," dodal Jílek.

Sigma si pro první tři body v sezoně nakoenc přece jen došla. Příště se pokusí překvapit mistrovskou Slavii. V Edenu hraje v sobotu od 19 hodin. Pardubice přivítají „doma“ v Ďolíčku Mladou Boleslav.

SK Sigma Olomouc – FK Pardubice 3:2 (2:1)

Branky: 8. Vepřek, 44. Zifčák, 53. Hála – 20. Toml, 77. Solil. Rozhodčí: Klíma – Antoníček, Dresler – Julínek (video). ŽK: Beran, Cadu (oba P.) Diváci: 2465

Sigma: Macík – Chvátal, Hubník, Beneš, Vepřek (82. Zmrzlý) – Breite, Sedlák, Daněk (46. Vaněček) – Zifčák (69. Matoušek), Růsek (75. Poulolo), Hála (76. Zahradníček). Trenér: Václav Jílek.

Pardubice: Letáček – Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka – Jeřábek (69. Šimek) – Tischler (87. Lupač), Beran, Solil, Kostka (62. Huf) – Černý (69. Dufek). Trenér: Jiří Krejčí.