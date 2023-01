„Ještě se mi to nestalo, ale asi jim rozumím, že pro ně nebyla kvalita plochy dostačující. Na druhou stranu hřiště si myslím, že hřiště bylo pro tuhle konfrontaci dostačující. Za nás to nebyla překážka a bylo to jen o tom, aby byl soupeř ochotný zápas odehrát,“ glosoval trenér Sigmy Václav Jílek průtahy.

Nakonec se start souboje proti čtvrtému celku rumunské ligy Rapidu Bukurešť posunul pouze o půl hodiny. Kouč Jílek do utkání vyslal sestavu se třemi stopery, poločas odehrál také Mojmír Chytil, navrátilec po zranění Denis Ventúra či posila Jan Fortelný. Druhý novic Jakub Přichystal nebyl ani mezi náhradníky.

A byli to olomoučtí hráči, kdo do duelu vstoupil lépe. Velkou šanci měl hned v úvodu Navrátil, ke kterému se dostal míč po ose Chytil, Růsek, Zmrzlý. Jenže olomoucký křídelník trefil z dobré pozice pouze brankáře, navíc byl následně máván ofsajd.

Chvíli nato si Sigma musela poradit se třemi rohovými kopy v řadě, což se jim tentokrát povedlo. V úvodní přípravném duelu se Zlínem (2:2) jim totiž právě standardní situace dělaly problémy a hned dvakrát po nich inkasovali.

Teplo? Ale kdeže. Sigmu v Turecku trápí chladno a déšť. V cestě stojí Rumuni

Na druhé straně nevyužil Chytil chybné rozehrávky soupeře a vybojoval ze slibné situace pouze roh. Neujala se ani střela Rapidu, která mířila mimo, ani pokus Ventúry z hranice vápna, který mířil do tyčky.

Gól padl až po více než půlhodině hry. Sigma kombinovala na pravé straně, Navrátil poslal centr na přední tyč, kam si naběhl Mojmír Chytil a nohou protečoval míč do sítě a stanovil poločasové skóre.

Do druhé půle už střelec nenaskočil, trenér Jílek udělal tři změny, ale na hře se to příliš neprojevilo. Sigma působila lepším dojmem, snažila se neustále vysoko presovat a její převaha vyústila v druhý gól. Po standardní situaci, kterou zahrál Jiří Sláma, přiklepl Benešovi míč Pokorný a Beneš zvýšil na 2:0.

Největší práci měl brankář Olomouce Jakub Trefil patnáct minut před koncem, kdy nadvakrát zkrotil tvrdou ránu zpoza vápna a nedovolil tak snížení.

Ze IV. třídy do divize. Zvědělík dříve skončil s fotbalem, teď pálí za Šternberk

Nakonec mohla Sigma vyhrát o tři góly. Zlatohlávek dopravil do sítě vyraženou střelu Vodháněla, ale radost mu pokazil zvednutý praporek.

Úvodní „turecký test“ tak Olomoučtí zvládli. Poradili si s Rapidem Bukurešť 2:0. „Panuje u nás spokojenost s předvedenou hrou i výsledkem. Kluci to odmakali a byli odměněni vítězstvím,“ hodnotil Jílek.

„Je potěšující, že jsme neinkasovali gól. Zvládli jsme spoustu standardních situací. V podstatě to, s čím jsme nebyli spokojeni v utkání se Zlínem. Zmínit musím i celkový přístup hráčů. Soupeř byl kvalitní, technicky velice dobře vybavený. My jsme ale byli schopni být celých devadesát minut silní běžecky, eliminovat přednosti Rapidu a být nebezpečnější. Ve finále myslím, že jsme mohli skórovat i vícekrát,“ dodal Jílek.

V pondělí čeká jeho svěřence další měření sil. Tentokrát bude v cestě stát polská Cracovia Krakov. „Je zásadní, že jsou všichni zdravotně v pořádku, můžeme vyzkoušet různé varianty směrem k soutěži a rozložit zátěž,“ uzavřel olomoucký trenér.

SK Sigma Olomouc - Rapid Bukurešť 2:0 (1:0)

Branky: 33. Chytil, 66. Beneš.

Sigma: Trefil - Vraštil (46. Poulolo), Beneš, Pokorný - Zmrzlý (59. Hadaš), Breite (59. Sedlák), Ventúra (46. Fortelný), Zifčák (59. Sláma) - Navrátil (59. Vodháněl) - Růsek (59. Zorvan), Chytil (46. Zlatohlávek). Trenér: Václav Jílek