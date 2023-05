Fotbalisté Sigmy Olomouc před zaplněným Androvým stadionem padli se Spartou 0:1. Domácím se však nelíbila situace ve vápně Sparty, kdy Kairinena trefil míč do ruky. Hlavní rozhodčí však penaltu neodpískal. S prohrou nic nezmohl ani Martin Pospíšil, který nastoupil ve vyšší pozici středové řady. „Viděli jsme, že to ruka asi byla, nechápu, že sudí penaltu nepískl,“ kroutil hlavou 31letý fotbalista.

Martin Pospíšil | Foto: SK Sigma Olomouc

Jak hodnotíte těsnou porážku se Spartou?

Jsem pyšný na kluky za to, jak jsme k zápasu přistoupili. Po třech nepovedených zápasech to byl z naší strany diametrálně odlišný výkon. Chyběly tomu jen body. Ukázali jsme si, že se můžeme měřit s týmy, jako je Sparta. Troufnu si říct, že jsme byli lepším týmem. Bohužel některé věci neovlivníme a nemáme ani bod. Nezatracoval bych náš výkon. Myslím, že můžeme být spokojeni. Můžeme se od něj odpíchnout do dalších zápasů a do další sezony.

Inkasovali jste opět z první střely na bránu, která byla celkem z dálky.

V posledních utkáních si to vyžíráme do dna a i z nešancí dostáváme góly. Naopak na náš gól se hodně nadřeme. Sparta si sama nevytvořila nic. Měla ještě jednu šanci, kdy Beny podklouzl. Tu jsme jim ale také nabídli sami. Zápas jsme měli pod kontrolu. Inkasovaný gól také nebyla šance, ale spíš střela ze zoufalství, která mi prošla mezi nohama a Matúšovi to skočilo nad ruku. Smolný okamžik.

Šlo udělat pro zablokování střely více?

Šel jsem do bloku, do skluzu. Je to o tom, že vás míč buď trefí, nebo ne. Bohužel mě netrefil. Byl jsem tam dobře, ale štěstí pro ně, že to takto prošlo. Dvojité štěstí v tom, že to ve vápně skočilo a odrazilo se to Matúšovi nad ruku.

FOTO: Sigma na úvod nadstavby nestačila na Spartu. Zápas poznamenala kontroverze

Neměli jste příliš šancí, čím to bylo?

Hráli jsme proti Spartě, která má dobrou defenzivu. Nějaké náznaky jsme měli a něco jsme si vytvořili. Možná jsme se měli více tlačit do zakončení. Někdy jsme to zbytečně přehrávali okolo vápna. Kdybychom vystřelili jak Minčev, třeba by nám to tam také propadlo. Bylo několik situací, kdy jsme mohli vystřelit, ale překombinovali jsme to. Takže asi tohle tomu chybělo.

Je znát, že vám v mezihře chybí Tonda Růsek?

Všichni víme, že je to výborný fotbalista. Já jsem s ním bohužel hrál prozatím jen dva zápasy, takže jsme se trochu minuli. I v nich jsme ukázali dobrou spolupráci. Nedá se nic dělat. Od toho je nás v týmu pětadvacet, abychom byli všichni připraveni. Nemůžeme spoléhat na jednoho dva hráče. Čekáme na něj, víme, že s ním budeme ještě silnější až se vrátí. Teď si ale musíme poradit i bez něj.

Dožadovali jste se penalty za ruku Kairinena. Jak jste sporný moment viděl?

V dnešní době, kdy máme VAR a můžeme se na vše podívat… Viděli jsme, že to ruka to asi byla. Nedokážu pochopit, že ji nepískl. Možná tam rozhodčí viděl ještě něco jiného. Nechci tady ale plakat vymlouvat se. Bohužel to byl moment, který nám mohl v utkání pomoct. Nevím, jestli se bojíme Sparty a bojíme se proti ní něco písknout… Mrzí mě to, jsem z toho zklamaný. Už od mého návratu mě někteří lidé odrazovali kvůli těmhle věcem. Poznal jsem to teď na vlastní kůži a není to nic příjemného. My hráči s tím nic neuděláme. Musíme se soustředit na hru a tohle ať si vyhodnotí někdo jiný.

Sporných momentů bylo více. Při jednom z neodpískaných faulů na vaši osobu jste kroutil hlavou.

Byl to jasný faul. Už když sami hráči Sparty říkali, že to byl jasný faul. Nerozumím tomu, proč to rozhodčí nepískl. Nejsem typ hráče, který by záměrně padal. Dostal jsem se před hráče, ten mě fauloval. Jinak bychom šli do šance, takže bych z ničeho nic nepadal. Sám hráč Sparty si byl vědom, že to je faul. Rozhodčí to ale bohužel tak neposoudil. Řekl, že to bylo tělo na tělo, což si nemyslím, když jsem byl před ním. Chybujeme hráči, chybují rozhodčí, ale tentokrát tam těch sporných momentů bylo více, než je zdrávo.

Hrál jste ve vyšší pozici, jak se na ní cítíte?

Na této pozici jsem od začátku hrál poprvé. Více mi asi sedí, když hraji níže a mohu sbírat míče. V dnešním utkání mě to ale bavilo výš, protože jsem dostával více balonů. Někdy se tam cítím odříznutý a raději si to tvořím sám. Tím, že jsme tentokrát hráli dobře jako tým, tak myslím, že jsem ukázal, že mohu na této pozici hrát. Vrátil jsem se domů, protože chci pomoct Olomouci a je mi jedno, na které pozici budu hrát. Chci být platný a udělat se Sigmou úspěch.

Místo gólu penalta a červená. Uničov vyloupil Baník a je třetí

Vnímáte po prohře se Spartou, že je čtvrté místo ztracené?

Musíme se na to dívat realisticky. Bodový odstup je docela velký. Pořád ale máme motivaci. Hrajeme o renomé. Už jsem mluvil o tom, že jsme si ukázali, že proti nejlepším týmům můžeme hrát. Dnes jsme si to jasně ukázali. Budeme se s nimi chtít poměřovat i v budoucnu a pohybovat se ve špičce. Chceme si v dalších zápasech ověřit, že na tyto týmy máme a že se můžeme s nimi rovnat dlouhodobě.

Dvakrát po sobě přišlo devět tisíc lidí, co na to říkáte?

Je to pecka. Chtěli bychom to na každý zápas. Lidé v Olomouci chodí spíše na zápasy s lepšími týmy, jako Sparta a Slavia, případně na derby jako třeba s Baníkem. Teď to vyšlo tak, že s těmito soupeři hrajeme třikrát po sobě. Věřím, že i na poslední zápas bude podobná atmosféra. Nám se v tomto prostředí hraje daleko lépe, než když přijde patnáct set lidí a je to jako na vesnici. Takhle je to jiný sport. Doufám, že jsme jim naši výkonem, byť jsme prohráli, ukázali, že když budou chodit ve větším počtu pravidelně, mohou nám pomoct v tom, abychom bodů udělali více. Strašně nám to pomáhá, bylo by fajn, kdyby chodilo pět šest tisíc pravidelně.