Poprvé ve své trenérské kariéře dokázal kouč Sigmy Olomouc Václav Jílek porazit Viktorii Plzeň. Západočechy jeho tým zdolal po obratu 3:1 a Hanáci slavili proti tomuto po jedenácti letech. Klíčem k úspěchu byla produktivita Sigmy. „Byli jsme extrémně produktivní. Kluci projevili emoce,“ byl spokojený olomoucký lodivod.

Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak utkání hodnotíte?

Klukům bych chtěl předně poděkovat. Pro mě to byl historický okamžik. Poprvé v pozici hlavního trenéra jsem porazil Plzeň. Zápas jsme nerozehráli dobře, Plzeň byla v první půli lepší, vytvořila si i příležitosti a příčina byla v našem špatném napadání, nedostupovali jsme soupeře, nebezpeční hráči měli spoustu prostoru. Když máte na hřišti Chorého s Durosinmim, tak to jsou zabijáci. Naše šestnáctka je pak pořád minové pole. Rezultovala z toho tyč, šance, gól odvolaný videem. Byl problém, že míčů do vápna směřovalo moc. Klíčem pro vývoj utkání byla vyrovnávací branka, po které jsme se vrátili do utkání hlavně mentálně. Druhý poločas jsme změnili napadání a Plzeň už nebyla zdaleka tak nebezpečná. Měla tam nebezpečné střely z větší vzdálenosti. Chtěli jsme hrát rychle po zisku za obranu, udělali jsme tam dva perfektní brejky, které jsme zakončili gólem a pak jsme si výhru pohlídali a zvládli jsme závěr velmi dobře takticky. Jsem za to rád a je to zasloužená odměna pro hráče, kteří se vydali.

Vystřelili jste třikrát na bránu, dali jste tři góly. Zažil jste už tak efektivní zápas?

Nevím, myslím si, že asi ne. Na druhou stranu už jsem byl na jaře několikrát na té druhé straně. Ať už to byl Hradec, Liberec, Jablonec, Teplice. Tyhle týmy měly pětasedmdesáti až stoprocentní úspěšnost střelby. Pokud jsme dlouhodobě aktivní a někdy nám to sebralo, tak se nám to teď takhle vrátilo. Byli jsme extrémně produktivní, to k tomu patří a z tohoto pohledu jsme zaslouženě vyhráli.

Obrat. Sigma po jedenácti letech porazila Plzeň, rozhodl nováček v sestavě

První gól v nejvyšší soutěži dal Dele. Jak se vám líbil?

Nasazení si zasloužil, v posledních zápasech béčka patřil k nejlepším. Je to skvělý kluk. Rychle se adaptoval na naše požadavky, perfektně zapadl do kabiny. K tomu má přidanou hodnotu v podobě fotbalové kvality, což bylo vidět v řešení některých situací. Začátek měl nervózní, poztrácel dva balony, nebyl úplně přesný ani tak aktivní. Ale pak se chytil, byl dobrý a výkon korunoval gólem. Jsem spojený a šťastný, že se mu to takhle povedlo.

Upozorňoval jste hráče, že Plzeň nemá optimální formu?

Tohle jsem nezmiňoval, protože by to mohlo vést k podcenění v hlavě hráčů. Když se podíváte na ty zápasy, tak v nich Plzeň nezaostávala, má teď spíše problém v efektivitě. Naopak ji soupeři trestají, což jsme potvrdili. My jsme vycházeli z minulého vzájemného zápasu, byť jsme jej hráli v jiném postavení i rozestavení. Nakonec jsme ale ten předchozí duel končili podobně. Takže i s očekáváním, že tam přijdou dva vysocí útočníci, bylo nasnadě přechod do tří stoperů. Fungovalo to, byť jsme měli v první půli problémy, což bylo dáno naší pasivitou a malou agresivitou.

Oslavy z kabiny byly slyšet. Jak jste si užili euforii po utkání?

Jsem rád, vždycky působím na hráče, že jsme moc leklé ryby a neprojevujeme emoce. Může se zdát, že to bylo možná až moc, ale je to skalp Plzně ve venkovním zápase, byť můžeme říct, že jí už o nic nejde. Na druhou stranu si mužstvo pro výhru šlo. Jsem rád, že kluci emoce projevují a zaslouženě dostanou dva dny volna. Další zápas nás čeká v sobotu a bude dlouhá doba, abychom se na něj připravili.

Na čtvrté místo ztrácíte pět bodů, jak tento boj vnímáte?

Ve hře je devět bodů. Je potřeba říct, že to nemáme absolutně ve svých rukách. Musela by to být otázka souhry výsledků soupeřů a naší extrémní kvality. Museli bychom v přímé konfrontaci porazit tyhle soupeře. Jsme nohami na zemi, je to strašně daleko, protože zvládnout tyhle zápasy a ještě spoléhat, aby poztráceli všechny body, je teorie. Ale říkám, že pokud tam bude sebemenší naděje, tak to bude motivace rvát se o konečné umístění. Pokud není vše ztracené, tak není ztracené nic. Je naší povinností poslední tři zápasy udělat maximální práci pro co nejvyšší počet bodů.