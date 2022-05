Bez kapitána Romana Hubníka a Kryštofa Daňka, ale s navrátilci Vítem Benešem či Mojmírem Chytilem, a hlavně s ligovým debutantem mezi třemi tyčemi Tadeášem Stoppenem vstoupili fotbalisté Sigmy do odvety finále nadstavbové skupiny o umístění v Mladé Boleslavi.

„Chtěli jsme si ho ověřit,“ vysvětlil nasazení osmnáctiletého mladíka kouč Hanáků Václav Jílek.

A Stoppen mohl hned v úvodu přijít o svoji neprůstřelnost v nejvyšší soutěži. Ve čtvrté minutě napálil Vojtěch Stránský levačkou zpoza vápna břevno.

Po čtvrt hodině hry pomohla stejná branková konstrukce také Šedovi na druhé straně. Po centru Chvátala do ní zamířil hlavou Zmrzlý.

A Zmrzlý se páté branky v sezoně přece jenom dočkal. V devatenácté minutě si na levé straně narazil s Jemelkou, který poslal přízemní centr do vápna, Chytil udržel bránícího hráče na zádech a míč dostal před bránu, odkud jej Zmrzlý uklidil do sítě.

Na druhé straně zahrával po faulu Radima Breiteho na Ladru přímý kop z půlkruhu Marek Matějovský a svým pokusem nastřelil ruku faulujícího. Mladá Boleslav tak zahrávala ve 33. minutě penaltu, Ewerton s ní ale naložil ještě hůře než v úvodním zápase olomoucký Antonín Růsek. Vysoko přestřelil.

Ewerton, který dělal obraně Hanáků v úvodní půli hodně problémů, přeci jen vyrovnal čtyři minuty před přestávkou. Se svými spoluhráči si na hranici vápna dvakrát narazil a následně vystřelil. Díky nešťastné teči Jemelky míč putoval do protipohybu Stoppena – 1:1.

Celkově byli domácí v úvodním dějství aktivnější a častěji na míči. Po změně stran v tom pokračovali, ale v 50. minutě musel kvůli zranění střídat klíčový středopolař Marek Matějovský.

„Mladá Boleslav hlavně díky Marku Matějovskému byla lepší, rozdílovější hlavně v práci s míčem a ve finální části,“ potvrdil Jílek.

Nejprve se obraz hry nezměnil. Po centru z pravé strany střílel z dobré pozice Douděra a Poulolo jeho pokus tečoval na roh.

Trenér Jílek však sáhl ke dvojitému střídání a stejně jako v domácím duelu, i tentokrát příchozí Šíp se Zifčákem Hanákům pomohli.

Se spoluhráči převzali iniciativu a Jemelka v 73. minutě rozjel akci na půlce, Růsek našel Chytila, který se na vápně otočil kolem svého strážce a míč zapadl za háčky na zadní tyči.

„Změnili jsme rozestavení, posunuli níž Slaměnu a získali jsme převahu v kombinaci, což nám vyneslo kýžený vedoucí gól,“ prozradil kouč.

Po této brance se hra srovnala a oba týmy se snažily dvojutkání rozhodnout, aby se nemuselo do prodloužení. To se povedlo pět minut před koncem nádhernou bombou z asi pětadvaceti metrů Ewertonovi, který vymetl šibenici a srovnal na 2:2.

„Ukázala se individuální kvalita Ewertona, který to poněkolikáté v sezoně nádherně trefil. To bude asi jediná výtka k týmu, protože jsme si tyhle situace ukazovali, že mu stačí zavřít pravou nohu, což se nám nepodařilo,“ popisoval Jílek.

Tento výsledek mladoboleslavským k triumfu v prostřední skupině nadstavby stačil. Ve F:L tak skončili na 7. místě a navíc získali prémii milion korun.

To Sigma potvrdila, že se jí v Mladé Boleslavi daří, neprohrála na jejím hřišti pošesté v řadě, ale na celkové vítězství jí to nestačilo. V tomto ročníku tak na ni zbylo konečné osmé místo.

„Odehráli jsme tady maximum. Od obou týmů to byl kvalitní zápas, čímž jsme eliminovali řeči, že v těchto zápasech není o co hrát a nejsou zajímavé. V součtu byla Boleslav šťastnější, my jsme si v obou zápasech dali vlastní gól,“ uzavřel Jílek.

FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 2:2 (1:1)

Branky: 41.vlastní Jemelka, 85, Ewerton – 19. Zmrzlý, 73. Chytil.

Rozhodčí: Orel – Ratajová, Leška. ŽK: Mašek – Breite, Růsek, Zmrzlý, Sláma. Diváci: 1436. První zápas: 2:1. Vyhrála Mladá Boleslav.

M. Boleslav: Šeda – Šimek, Suchý, Karafiát – Douděra (63. Mašek), Matějovský (50. Hlavatý), Stránský (63. Skalák), Dancák (74. Smrž), Pech – Ewerton, Ladra (74. Škoda). Trenér: Pavel Hoftych.

Olomouc: Stoppen – Poulolo (61. Zifčák), Beneš, Jemelka – Chvátal, Breite (88. Langer), Sedlák (61. Šíp), Zmrzlý – Růsek (88. Sláma) – Hadaš (46. Slaměna), Chytil. Trenér: Václav Jílek.