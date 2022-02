V samotném zápase nemohl kouč Mladé Boleslavi Karel Jarolím již využít Daniela Filu či Davida Juráska, jenž zamířili do Slavie. Navíc se zranili útočník Milan Škoda a stoper Karafiát.

To domácí kouč Václav Jílek neměl k dispozici kromě avizovaných marodů nově Jana Navrátila a trošku překvapivě sáhl k hodně defenzivní sestavě. Ve středu hřiště nenastoupil žádný primárně ofenzivní záložník, ale trojice Greššák, Breite, Spáčil.

„Na Boleslav jsme se připravovali a vycházeli jsme ze stylu, kterým se prezentovala, ale všechno to spadlo tím, že nastoupila v jiném rozestavení, s jinými hráči i úkoly,“ objasnil olomoucký kouč Václav Jílek.

„Sestava Sigmy nás překvapila,“ uznal hostující kouč Karel Jarolím.

Stejně hrozně jsem dělal kličku v Boleslavi, věděl střelec Sigmy Chytil

Byla to ale Mladá Boleslav, kdo v devatenácté minutě zahrozil jako první. Po rozehraném rohovém kopu pálil ze šestnáctky Ewerton nad. Hned na to předskočil Pablo Suchého, ale zkušený stoper se zvládl do souboje vrátit a rozhodil španělského hráče tak, že ten vypálil nad.

Ve 27. minutě nevyužil ztrátu Suchého Daněk, který nadějně postupoval z úhlu na Šedu, ale trefil pouze prostor, kde brankář stál.

Čtyři minuty před poločasem poslal z rohového kopu, zdálo se, nepovedený centr Juraj Chvátal, ale ten nakonec nadělal na přední tyči Šedovi spoustu problémů. Hostující gólman míč vyrazil pouze k Chytilovi, jehož dorážka neměla dostatečnou razanci.

„V první půli tam byla spíše jen bojovnost, málo brankových a nebezpečných situací z obou stran. Nám scházela kvalita ve středu pole a postrádal jsem větší tlak na míč,“ hodnotil Jílek.

„Boleslav možná vypadala při řešení situací fotbalověji, ale nic z toho nevytěžila. Naopak my jsme tam měli asi sedm velmi slušných standardek a nejsem si vědom, že bychom alespoň jednu zahráli do kvality. To byla naše velká bolest,“ dodal kouč.

Když se nedaří, ukáže se pravý tým, hlásí Sigma před klíčovým duelem. Jaký bude?

Rána pro Sigmu přišla hned ve 47. minutě. Hanáci zaspali při autovém vhazování Mladé Boleslavi a ač byli na hřišti tři defenzivní záložníci, tak v nebezpečném prostoru před vápnem dostal spoustu prostoru Marek Matějovský, který natáhl a ranou k tyči překonal Stejskala.

„Byla to dost velká rána a také následná reakce byla špatná, protože soupeř byl výrazně lepší a kdyby přidal druhý gól, tak bylo po zápase,“ věděl Jílek.

„Dívali jsme se na to po zápase. Byla tam chyba v posunu hráčů, kdy se Radim Breite nechal strhnout a potom už to nemohl k Markovi stihnout. On měl být tím, kdo měl do Marka tlačit,“ popisoval Jílek.

Mladá Boleslav ožila Ladra si v 52. minutě narazil s Mužíkem a z rohu vápna kroutil míč na zadní tyč. Stejskal byl ale tentokrát pozorný.

Kouč Jílek na vývoj hry reagoval dvojím střídáním a Růsek ihned vybojoval roh. Ten rozehrál Chvátal na Beneše, jehož střelu Šeda vyrazil.

„Povedená střídání duel rozhodla,“ věděl Jílek.

Olomoučtí fanoušci se dočkali také gólu svého týmu. V 64. minutě Jemelka našel vysokým míčem ve vápně Pabla, který si jej pokryl, přistavil Zmrzlému, jenž přízemním centrem vybídl ke skórování Chytila, který tak zaznamenal první gól Sigmy v mistrovském utkání v roce 2022.

A o chvíli později využil zaváhání boleslavských ve středu hřiště Daněk, vyslal do samostatného úniku Chytila, který měl spoustu času, ale kličku neudělal optimálně a Šeda jej vychytal. „Naštěstí“ pro Chytila potom zvedl pomezní rozhodčí praporek a Chytil tak nemusel vysvětlovat špatné řešení.

Na druhé straně naopak zahrozil po centru Šimek, ale jeho hlavička šla mimo. Zajímavých situací přibývalo. Pablo zprvu dobře vypadající přečíslení vyřešil těsně před šestnáctkou nepřesným pasem.

Blízko dalšímu gólu byl Chytil v 78. minutě, ale nečekal, že vysoký míč projde přes bránící hráče až k němu a nedokázal jej tečovat.

Projekt Golenkov Sigmě nevyšel. Co bude s Rusem dál?

Sigma ale zůstala aktivní a chvíli na to našel Chvátal centrem na zadní tyči Ondřeje Zmrzlého, který stehnem duel otočil.

Velké emoce vzbudil deset minut před koncem souboj Chytila s Dancákem. Olomoucký útočník si před boleslavským stoperem píchl míč a následně byl faulován. Jenže rozhodčí Machálek nejprve odpískal útočný faul, což vzbudilo velkou strkanici. Následně však po poradě s VARem verdikt otočil a nařídil penaltu.

Ty ale Hanákům příliš nejdou, což Antonín Růsek potvrdil. Šedu sice poslal na druhou stranu, ale trefil pouze tyč.

A vítězství nepotvrdil ani dvě minuty před koncem Chytil, který hlavičkoval z malého vápna mimo.

Mrzet jej to ale nemuselo, protože Mladá Boleslav už si žádnou vyloženou šanci na srovnání nevytvořila a Sigma tak slavila důležité vítězství 2:1. Díky tomu se posunula na deváté místo a na šesté České Budějovice rázem ztrácí pouze dva body.

„Respekt před hráči, jakým způsobem duel otočili. Momentálně prožíváme pocity štěstí. Tři body jsme si nakonec zasloužili,“ uzavřel Jílek.

Jílek: Chybí nám sebevědomí! Hráli jsme pomalu, bez pohybu i kvality

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:0)

Branky: 64. Chytil, 79. Zmrzlý - 47. Matějovský.

Rozhodčí: Machálek - Váňa, Volf. Hrubeš (VAR). ŽK: Greššák, Pablo - Suchý. Diváci: 1000.

Sigma: Stejskal - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Greššák (54. Zifčák), Spáčil (54. Růsek) - Daněk (90+2. Vepřek), Breite, Pablo - Chytil (90. Poulolo). Trenér: Václav Jílek

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Preisler, Šimek (84. Smrž), Suchý, Pech - Dancák, Matějovský, Ewerton - Mužík (73. Stránský), Ladra. Trenér: Karel Jarolím.