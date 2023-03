„Bavíme se o gólmanském postu. Nemyslím si v první řadě, že za všechno může Trefil. Vnímáme, že pevnost tam není taková jako na podzim, takže to určitě budeme řešit. Ale nechci říct, že výsledky Sigmy jdou jen s výkonností Trefila. Jak všichni vyhráváme, tak všichni prohráváme,“ hodnotil trenér Václav Jílek.

Proti Spartě jej dobře umístěnou přízemní střelou překonal Čvančara. Dvaadvacetiletý brankář možná úplně dobře neviděl, ale míč letěl dlouho a vyrazit se dal. Proti Liberci pálil krásně z voleje Tupta, tentokrát míč ale skončil pouze kousek od Trefila, který byl ale krátký. Druhý gól na severu Čech mířil nahoru doprostřed a ten jde jasně za olomouckým brankářem, protože míč ve výskoku netrefil. A naposledy jej překonal z přímého kopu na stranu brankáře Janošek. Trefil si našlápl za zeď a při zákroku už se z druhé nohy odrážel pozdě.

„Je evidentní, že to je jedna z věcí, na kterou se musíme zaměřit. Těch gólů z malého počtu střel dostáváme dost. Je to věc, která je v řešení, řešili jsme to i před utkáním s Pardubicemi. Nakonec jsme Kubu podrželi i s mojí kritikou branky v Liberci a musíme to vyhodnotit znovu,“ pokračoval Jílek.

„Zápasy sledujeme a vnímáme, v jakém je Tréfa rozpoložení, ale na jeho obranu ty naše góly asi nemohl mít,“ zastal se olomouckého gólmana trenér Pardubic Radoslav Kováč, který ale zároveň potvrdil, že jej soupeři chtějí více zaměstnat.

Přesto je střel na bránu Sigmy opravdu málo - celkem 11 (Sparta 1, Slovácko 0, Hradec Králové 3, Liberec 3, Pardubice 4). Jakub Trefil tak zaznamenal pouze čtyři zákroky. Je otázka, zda dostane prostor k dalším. O víkendu se totiž po více než půl roce do utkání vrátil Matúš Macík. Odchytal 45 minut.

„Vždycky je problém, když si soupeř vytvoří málo šancí, ale je v nich hodně produktivní,“ vnímá situaci útočník Mojmír Chytil.

„Není to tak, že bychom teď vystřelili. Vstupuje do toho hodně věcí, vrací se Macík, který chytal poprvé, je tam mladý Stoppen nebo nachystaný Digaňa, který je ale bez ostrého startu. Takže to není jednoduché. Je to určitě jedna z otázek, které budeme řešit,“ potvrdil kouč a vypočítal možnosti.

Není to ale jediné, co by Sigma chtěla změnit. zatímco soupeři proti ní střílí málo, její hráči zaznamenají pokusů mezi tři tyče daleko více - celkem 30 (proti Spartě 2, Slovácku 4, Hradci Králové 8, Liberci 7, Pardubicím 9).

„Střelecký poměr je jednoznačně v náš prospěch. Potřebujeme zásadně změnit určitou herní kvalitu a efektivitu. Soupeři stačí dvě, tři střely na dvě branky, my potřebujeme šestnáct,“ kroutil hlavou Jílek.

Pardubice ještě k tomu spoustu střel zablokovaly. „Ale nebyly kvalitně provedené. Několikrát jsme ještě vylepšovali pozici. Neměli jsme dobré rozhodování a řešení situací,“ okomentoval Jílek.

Navíc Hanáci inkasovali vždy jako první (vyjma utkání se Slováckem 0:0). „Je důležité, aby mužstvo bylo schopno hrát s agresivitou a energií, s jakou jsme končili duel s Pardubicemi, od prvopočátku. Abychom dali první branku, což se nám dařilo na podzim (povedlo se jí to v 10 ze 16 duelů). Teď je to kámen úrazu. Nemůžeme z pěti zápasů čtyřikrát otáček. Je to potom obrovsky náročné,“ je si vědom trenér.

Promarněná příležitost

I kvůli nepříznivým vývojům pak přichází ztráty. I přes ně se Sigma drží stále v elitní šestce. Jenže prováhala možnost udělat si bodový polštář vzhledem k tomu, že soupeři okolo ní rovněž ztrácí body.

„To je přesně to. Kdybychom měli tři body ze zápasu s Pardubicemi, tak máme náskok čtyř bodů na sedmého. Co chceme víc? To prostě musíme zasmečovat a zápas zvládnout dohrát do vítězství,“ říká Jílek.

Toho tak alespoň může těšit, že poprvé do ligového zápasu v dresu Sigmy nastoupil Jakub Přichystal a téměř po roce se na ligovém trávníku objevil útočník David Vaněček. Ten navíc vyhrál klíčový souboj před penaltou, ze které Olomouc vyrovnala na 2:2.

Ne vše ale vnímají na Andrově stadionu špatně. „Nemyslím, že jsme v těch předchozích zápasech byli daleko od vítězství. Odehráli jsme dobré zápasy, ale je problém, pokud to sbíráte po bodu,“ uzavřel Václav Jílek.