Sportovní ředitel Sigmy Olomouc Ladislav Minář v pondělí odvolal trenéra áčka Václava Jílka kvůli výkonům a výsledkům týmu v jarní části sezony. Jak řekl na setkání s novináři, rozhodnutí nebylo jednoduché, ale rychlé. Do role nového hlavního trenéra posunul dosavadního asistenta Jiřího Saňáka.

Ladislav Minář | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak těžké rozhodnutí bylo odvolat trenéra Václava Jílka?

Tyhle kroky u mě nejsou příliš v plánu. Náš vztah s Vaškem byl dobrý, takže to nebylo jednoduché. Ale převážila fakta, která jsme zvažovali. Ze čtrnácti ligových utkání, plus prohraný pohár, tedy patnácti zápasů, jsme vyhráli jen dva. Navíc na jaře ten herní projev nebyl vůbec dobrý. Zároveň bych ale nechtěl, abychom měli pocit, že bychom měli něco balit a být v soutěži odevzdaní. Ve hře je spousta bodů a já jsem říkal, že bych si chtěl zahrát předkolo evropských pohárů. Změna trenéra je klasické řešení, které se naskýtá, s mužstvem zatřepat a zkusit nový impuls.

Trenér Jílek nedostal ani ultimátum, nepřemýšlel jste, že byste mu ho dal?

Ne, známe se dokonale. Jsem tady deset let, Venca šest a je to první ukončení za tu dobu. V plánu nic nebylo, ale když jsem seděl na tribuně v Budějovicích docela blízko k mužstvu, tak jsem viděl, že to je víc než špatné. Je něco jiného, když máte drajv a kvalitu, tak můžete prohrát, protože nemáte štěstí, nedáte šance. My jsme ale ty čtyři zápasy byli kvalitou hrozně dole.

Nepřemýšlel jste o dřívější změně?

Byl tam přelom Vánoc. Na druhou stranu vidíte, že kdybychom vyhráli v Budějovicích, tak jsme pátí tři body od čtvrtého. Vidíte, že i soupeři kolem nás na tom nejsou bodově o moc lépe. Pořád jsme figurovali v šestce. Já jsem ale viděl, že nám něco chybí, nějaký impuls a já ty hráče za čtyři kola nepoznávám. A asi ne jenom já.

Jiří Saňák má podobnou filozofii jako Václav Jílek, proto to nemusí být až takový impuls.

Přišlo to rychle, nad ničím se nespekulovalo. Není jednoduché rychle zareagovat, proto jsme k tomu přistoupili takhle a uvidíme, co ukáží další týdny, protože se může stát cokoliv.

Včetně toho, že by zůstal?

Přesně tak.

Budete se poohlížet i po jiném trenérovi?

V první fázi mě teď zajímá sobotní utkání. Budeme si v tomto smyslu různé věci vyhodnocovat, ale soustředíme se na zápas a je potřeba, aby se dali kluci do kupy. Ať si říká, kdo chce, co chce, nebylo to u mě populární řešení a netajím se tím, že mám k Vaškovi blízko, protože ho uznávám jako jednoho z nejlepších trenérů, se kterými jsem pracoval a hráčům dávám strašně za vinu, že Venca Jílek skončil. Jestli dokáží být jednu sezonu šestí a druhou mít rozehranou na pátém místě a odehrát čtyři zápasy tak, jak je odehráli… Musí slyšet kritiku a hlavně oni by měli být kritizovaní, protože nemáme jiný mančaft než na podzim.

Vidíte důvod, proč jim nejdou nohy?

To je otázka realizačního týmu. Oni měli přípravu, babráme se v tom, že byla jiná, byla tam Malta dříve než objemová část, ale nic to nemění na tom, že jdeme do zápasu a od začátku nevypadáme dobře. To není otázka trenéra, ale hráčů, jejich hlav a osobního přístupu.

Jak pokročila jednání s americkou firmou?

Jednání probíhají, čísla na stole nejsou žádná a bude se pokračovat.

Jaký je váš osobní pocit?

Nemyslím si, že je to o osobním pocitu Mináře, ještě jsme se k ničemu ani nedostali, takže nemůžu říct žádný pocit.

V zákulisí se mluví, že vedení klubu ani nechce nového partnera, protože má strach o své židle.

Ale teď jsem vám to uvedl, že jednání začala, nejsou žádná čísla a budou pokračovat. Cokoliv v tomto duchu je zbytečné předjímat. Kdo tohle prezentuje, tak to prezentuje hloupě, protože jsme se k tomu nedostali.