Na sedmý pokus to vyšlo. Sigma Olomouc na Andrově stadionu porazila České Budějovice 3:0. O svém jasném vítězství rozhodla ve druhé půli po vyloučení hostujícího Lukáše Čmelíka. Dvěma brankami se prezentoval Jan Vodháněl, na kterého navázal Antonín Růsek. Sigma tak ukončila sérii šesti remíz, ale přišla o zraněného Víta Beneše.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice | Foto: SK Sigma Olomouc

Poprvé se v základní sestavě Sigmy objevil Martin Pospíšil, naopak Hanákům pro stopku za čtyři žluté chyběl nejlepší střelec týmu Mojmír Chytil.

Sigmě to ale nevadilo. V úvodních osmi minutách si vytvořila tři rohy a jeden přímý kop ze zajímavé situace, ale k zakončení na bránu se dostal pouze při jedné ze situací Pokorný. Hlavou ale mířil doprostřed.

Rychlý protiútok pak táhl Růsek, po jeho nástřelu vypadl míč gólmanovi Šípošovi, Breite ale nedokázal tak rychle zareagovat, aby jej doklepl do odkryté brány.

Hodně nepříjemná situace přišla pro Sigmu po čtvrt hodině hry, kdy Adediran dotíral na Beneše a v souboji jej trefil hlavou někam do oblasti lícní kosti a zkušený stoper musel střídat.

„S Víťou to vypadá zatím hodně špatně. Je tam podezření na zlomeninu v oblasti obličeje a pokud se potvrdí nejhorší obavy, tak mám strách, že má po sezoně. To by pro nás byla obrovská ztráta,“ říkal trenér Sigmy Václav Jílek.

Jeho náhradník Lukáš Greššák ale nevstoupil do duelu úplně optimálně. Dvakrát během chvíle ztratil míč a obzvláště druhá situace byla pro Hanáky nebezpečná. Dynamo ji ale nevyužilo.

Na druhé straně střílel po faulu na Vodháněla z přímého kopu z půlkruhu na stranu brankáře Ventúra, ale Šípoš jeho ránu vyrazil.

Velkou příležitost měla Sigma ve 33. minutě. Po centru na zadní pálil z voleje Sláma, dorážející Zorvan míč z malého vápna do sítě nedostal a následně vypíchl míč Vodhánělovi brankář Šípoš.

Další nebezpečnou střelou se prezentoval o čtyři minuty později Zorvan, ale Šípoš jeho volej z šestnáctky vytáhl na roh.

Zkrat hostujícího Čmelíka

Rychlý úder mohl přijít dvě minuty po změně stran, kdy šel po Růskově pasu z boku sám Navrátil, Šípoš ale vyrazil na roh.

A tak si zasadily Budějovice úder samy. V 54. minutě vznikla po faulu Slámy strkanice a hostující Čmelík ji ukončil tím, že se ohnal po Vodhánělovi a viděl červenou kartu. Sigma tak dostala výhodu dlouhé přesilovky.

„Viděl jsem to, za mě to byla normální facka a červená karta,“ říkal olomoucký útočník Antonín Růsek.

„Nevím, jak bych reagoval, kdybych byl v situaci jejich trenéra,“ přidal se ke svému svěřenci Václav Jílek. „Byl to totalní nesmysl. Ještě, když je pískaný faul pro nás,“ nechápal českobudějovický trenér Marek Nikl.

„S první půli jsme nebyli spokojeni, o přestávce jsme vystřídali, změnili rozestavení a pak přišlo tohle,“ dodal.

Výhodu jednoho hráče v poli navíc mohl hned po centru Navrátila patičkou využít Růsek, ale mířil přímo doprostřed. Nemuselo jej to ale mrzet. V 58. minutě se dostal míč po ose Růsek, Ventúra k Vodhánělovi a ten levačkou trefil přesně pod víko - 1:0.

„Kromě vyloučení byla klíčová i naše rychlá reakce v podobě vedoucí branky. I po ní ale chtěl soupeř hrát aktivně, ale my jsme sbírali uprostřed hodně míčů a měli jsme tam spoustu brejků,“ hodnotil Jílek.

Sigma nepřestala tlačit. V 64. minutě poslal krásný pas na Růska Pospíšil a olomoucký útočník vybídl ke skórování Vodháněla, který se nemýlil.

V 70. minutě bylo hotovo. Sláma našel dlouhým míčem za obranu Růska, který si pohlídal ofsajdové postavení, udržel míč proti českobudějovické přesile a následně obstřelem na zadní tyč zvýšil na 3:0.

Dynamo následně úplně rezignovalo. A mohlo inkasovat více branek. Neuvěřitelnou příležitost zazdil Zmrzlý, který po průniku Přichystala z malého vápna minul úplně prázdnou bránu.

Čtvrtý góly mohli přidat také Přichystal, Zifčák či Dele, ale ani jeden svoji šanci neproměnil. Sigma i přesto ukončila sérii šesti remíz v řadě první výhrou v jarní části FORTUNA:LIGY. Místo toho prodloužila dobu bez porážky na devět zápasů a v tabulce se posunula (alespoň do neděle) na páté místo.

„Jsme rádi, že jsme remízovou sérii prolomili a bereme tři body. Vítězství se nerodilo lehce, byli jsme v první půli nebezpečnější, ale jinak byla vyrovnaná a příliš gólových šancí jsme si tam nevytvořili. Celkově ale zasloužená výhra,“ uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice 3:0 (0:0)

Branky: 58. a 64. Vodháněl, 70. Růsek.

Rozhodčí: Radina - Kotík, Kvítek. ŽK: Sláma, Ventúra, Dele - Hora. ČK: 55. Čmelík (ČBU). Diváci: 1620.

Sigma: Stoppen - Sláma (74. Zmrzlý), Beneš (18. Greššák), Pokorný, Navrátil - Ventúra, Pospíšil - Zorvan (46. Zifčák), Breite, Vodháněl (74. Přichystal) - Růsek (84. Dele). Trenér: Václav Jílek.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Broukal, Havel, Skovajsa (68. Matoušek) - Čavoš, Hora, Čermák (46.Helebrand) - Zajíc (46. Čmelík), Potočný (78. Penner), Adediran (78. Škoda).Trenér: Marek Nikl.