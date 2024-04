Jednadvacetiletý Jáchym Šíp debutoval v lize už v osmnácti letech. Na první start v základní sestavě ale čekal až do minulého kola. O týden později při svém 37. ligovém utkání zaznamenal také premiérovou trefu.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 1:4, Jáchym Šíp | Foto: Deník/Jan Pořízek

Již 6. dubna 2021 debutoval v nejvyšší soutěži Jáchym Šíp. Tehdy naskočil na devět minut proti Slovácku. Od té doby naskočil jako střídající hráč do dalších 34 duelů. Až ten 36. proti Slavii byl jeho prvním v základní sestavě.

A týden nato slavil jinou metu. Proti druhému pražskému S Spartě dal první ligovou branku. Před vyprodaným Androvým stadionem zužitkoval centr Martina Pospíšila a hlavou korigoval výsledek na 1:4.

„Úplná radost z toho gólu není. Kdyby to bylo na 1:1, tak by emoce byly jiné. Je to pořád první ligový gól, ale mohlo by to být hezčí. Pospovi jsem hned děkoval, stačilo to jen uklidit a netrefit gólmana. Dal mi skvělý míč,“ popisoval Jáchym Šíp.

„Celkově to byl úplně jiný zápas než minulé kolo na Slavii. Ta držela více míč, teď jsme hráli i my, ale Sparta nás předčila v zakončení. I když jsme prohráli, tak jsem si zápas užil i díky atmosféře, která tady byla neskutečná a hrajeme kvůli těmto duelům fotbal. Kéž by to takhle bylo pořád,“ dodal.

„Na trávník jsem šel s úkolem rozbíhat to za obranu, běhat, běhat a běhat. Věřím, že jsem to tam přinesl, ale zhodnotit to musí trenér,“ pokračoval.

Na premiérovou trefu čekal tedy tři roky a 22 dní. Olomoucký odchovanec prožívá celkově povedenou sezonu. Za béčko ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE naskočil do třiadvaceti duelů, v nichž dal sedm branek. Vysloužil si tak opět šanci v áčku, na jehož pokraji se neustále pohybuje.

„Nevím, čím to je. Teď je to ale snad na dobré vlně. Všichni mi říkali, že je to rychlé, že se mi povedou tři, čtyři zápasy a budu tam. Mohla mi pomoci povedená šňůra v béčku, padají mi tam góly a dávám je vším možným i hlavou. Snad se bude dařit dál,“ popisoval Šíp.

Za béčko dal totiž ve čtyřech po sobě jdoucích zápasech čtyři branky a pomohl k parádním jarním výsledkům. „Je to tam pod trenérem Janotkou super. Vyhrává se tam, ale každý se chce posouvat výš a výš a první liga je něco jiného,“ říkal Šíp.

Ten začal dostávat více příležitostí pod trenérem Jiřím Saňákem. Nyní může pomoci Sigmě do Konferenční ligy. K tomu potřebují Hanáci nejprve zvládnout dvojzápas s Hradcem Králové.

„Hrajeme o poháry a bylo by krásné se tam dostat. Bylo to krásné, ale je před námi dlouhá cesta. Musíme se na to soustředit, hrát sebevědomě a makat. Když do toho dáme všechno pro to, aby se tady Evropa hrála,“ hlásí Šíp.

