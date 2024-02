Fotbalisté Sigmy Olomouc nezvládli dohrávku 18. kola FORTUNA:LIGY na půdě Teplic. Domácí vedli po premiérové trefě Bílka a vítězství 2:0 pečetil v závěru Yasser. Sigma navíc přišla o stopera Víta Beneše, který viděl červenou kartu.

Dohrávka 18. kola: Teplice - Olomouc | Foto: Deník/František Bílek

Dvě změny v základní sestavě oproti domácímu zápasu s Hradcem Králové udělal trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek. Jednu vynucenou, jelikož mu chyběla jednička Matúš Macík, ve středu pole pak naskočil Denis Ventúra místo Martina Pospíšila. Hanákům nadále chybí zranění Navrátil, Růsek, Fiala, Vraštil, Chvátal a k nim se přidal také Fortelný.

Ani Zdenko Frťala neměl k dispozici gólmanskou jedničku. Tomáš Grigar se také zranil v minulém kole a nahradil ho Richard Ludha, což byla jediná změna v sestavě domácích oproti víkendovému duelu v Pardubicích. Kromě Grigara chyběli Teplicím Havelka, Hora, Radosta a Čerekpai.

Více práce měl ale zpočátku hostující Stoppen. Hned po dvou minutách mohla Sigma inkasovat. Nejprve ztratil míč Kříšťál, ale následnou střelu Stoppen v klidu chytil, následně však přišel o balon na vlastní polovině Singhateh, s čímž olomoucký brankář nepočítal, byl venku a Kričfaluši se jej pokusil lobovat, hosty zachránilo břevno.

V 19. minutě špatně odkopl míč Beneš a následně se k vysokému balonu nedostal přes dvojici hráčů Stoppen a měl štěstí, že nezapadl do brány, ale těsně ji minul. Byl z toho jen roh.

Teplice byly aktivnějším týmem, což zužitkovaly ve 22. minutě. Střelu z vápna Gninga zblokoval Beneš jen k Michalu Bílkovi, který dorážel. Míč mířil přímo na Stoppena, ale Novák ve snaze zablokovat jej, ho tečoval úplně na druhou stranu a míč zapadl do sítě. Pro Bílka to byl první gól v české nejvyšší soutěži.

Po akci Vodháněla mohl rychle odpovědět Zorvan, ale hlavičkoval nad. Následně mohl napravit svoji nešťastnou teč Novák, ale jeho zakončení na zadní tyč Ludha nohou vyrazil. Po půl hodině se svým důrazem dostal do šance Singhateh, ale levačkou z dobré pozice přestřelil.

Kouč Sigmy Václav Jílek reagoval na vývoj dvojím střídáním a změnou rozestavení na tři stopery. Na hřiště poslal Jiřího Slámu a poprvé v této sezoně Filipa Uriču.

„V první půli jsme to soupeři usnadnili. Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivněji. Bylo vidět, že nám to nelepí, jak by mělo. Nebylo to o tom, že by Teplice měly více vyložených šancí než my. V prvním poločase jsme měli dvě, abychom srovnali. Nebyl jsem ale s hrou spokojený, úplně to nefungovalo a v některých situacích jsme měli mít více sebevědomí. Udělali jsme o přestávce změny a pak jsme byli lepším týmem na začátku. Zase jsme tam měli dobré šance, ale nevyrovnali jsme,“ říkal Jílek.

Velkou šanci na zvýšení náskoku měl po centru Trubače v 52. minutě Beránek, v pádu ale z malého vápna přestřelil. Po hodině hry mohl vyrovnat Vodháněl, Ludha ale opět nohou vyrazil. Chvíli nato, poslal Vodháněl roh na zadní tyč, kde si Ventúra zpracoval míč na prsa a z voleje protáhl domácího brankáře.

Dvacet minut před koncem se ale šance Sigmy snížily. Stoppen rozehrál na Beneše, který si míč nezpracoval ideálně, obral jej Jukl a při pádu stoper Sigmy teplického fotbalistu, který mohl jít sám na bránu, podrazil a viděl tak červenou kartu. „Vyloučení zápas rozhodlo, musím se na to podívat, ale měli jsme to řešit jinak,“ myslí si Jílek.

Z nařízeného přímého kopu trefil Bílek tyč. V samotném závěru udržel jednogólový rozdíl Stoppen proti ráně Yassera. Jenže to netrvalo dlouho a v 88. minutě Yasser vše napravil, když obstřelil Pokorného a o tyč zvýšil.

Sigma se s oslabením nedokázala srovnat, pořádně se nedostala na míč, a tak čeká na vítězství ve FORTUNA:LIZE už pět zápasů, v nichž získala dva body. Na gól pak 351 minut. V tabulce zůstává šestá, ale Teplice potvrdily, že doma góly nedostávají a celkově mají třetí nejlepší defenzivu soutěže. Díky třem bodům zůstávají deváté, ale na šestou Sigmu se dotáhly na rozdíl dvou bodů.

FK Teplice - SK Sigma Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 22. Bílek, 88. Yasser.

Rozhodčí: Radina - Kříž, Pečenka. Černý (video). ŽK: Fila - Sláma, Langer. ČK: 70. Beneš (OLO). Diváci: 3042.

Teplice: Ludha - Kričfaluši, Knapík, Mičevič - Bílek, Mareček, Beránek (66. Jukl), Trubač, Labík - Fila (90. Hronek), Gning (66. Yasser). Trenér: Zdenko Frťala.

Olomouc: Stoppen - Křišťál (46. Uriča), Beneš, Pokorný, Novák - Breite (86. Šíp), Ventúra - Vodháněl, Zorvan (46. Sláma), Singhateh (90+1. Moses) - Juliš (75. Langer). Trenér: Václav Jílek.