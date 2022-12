Sigma měla podle předpokladů více ze hry, ale další náznaky šancí Růska a Zifčáka brankou neskončily.

Trenér Sigmy Václav Jílek následně ve druhém poločase základní jedenáctku téměř celou protočil a začali hrozit také domácí. Největší šance měli Karásek a následně Šedivý. Brankář Stoppen byl ale vždy připravený a dobrými zákroky držel vedení Sigmy.

„Naše šance pramenily z toho, že nás Sigma tlačila a my jsme chodili do brejků. Měli jsme dvě šance, ale neproměnili je,“ popisoval kouč Eskáčka Pavel Šustr.

Hráči Sigmy očima D. Kobylíka: Zklamal Zmrzlý, překvapil Trefil a dál? Hlasujte!

„Klíčové bylo, že zejména v prvním poločase jsme nepřidali více branek. I ve druhém poločase tam byla spousta situací, přečíslení, které jsme nedohráli. Kolikrát ani do zakončení. To je známka toho, že nám chyběla kvalita ve finální fázi. To jsou věci, na kterých musíme pořád pracovat,“ hodnotil Jílek.

Rovněž domácí trenér poslal během pátečního duelu do hry několik mladíků, nejvíce jej zaujaly výkony středního záložníka Karla Spáčila a stopera Davida Zbožínka, který se statečně rval také s Mojmírem Chytilem.

„V takovém zápase, kdy se konfrontujeme s ligovým týmem, se dívám, jak jsou kluci schopni obstát. Olomouc má kvalitu. Karel Spáčil znovu ukázal, že má potenciál, se kterým budeme pracovat. Také mladý Zbožínek se s tím porval dobře a zvládl to bez větších problémů, ale určitě to nepřeceňujeme, protože šlo o zápas, kdy jsme neměli co ztratit a v soutěžním duelu by to vypadalo jinak. Jejich výkony mě ale zaujaly nejvíce,“ potvrdil Šustr.

Minář: Chytil? Nejsme v koutě, chceme sportovní úspěch. Promluvil o posilách

Olomoucký Tadeáš Stoppen ale čisté konto na rozdíl od svého předchůdce Digani neudržel. Nejprve totiž Sedlák propadl na půlce a Vasil Kušej pelášil sám na bránu, chybující záložník Sigmy se snažil vše napravit, ale pouze fauloval ve vlastním vápně.

Nařízenou penaltu v 73. minutě bezpečně proměnil sám faulovaný Kušej a stanovil konečné skóre 1:1.

Zdroj: Michal Muzikant

„Soupeř využil svých brejkových situací, které jsme mu nabídli a vyrovnal,“ řekl Jílek.

V tabulce tak Prostějov skončil s pěti body první před Skalicí a Zlatými Moravci. Sigma získala pouze dva body a obsadila poslední čtvrté místo.

„S výsledkem spokojeni nejsme. Chtěli jsme sezonu, byť to nebylo ostré soutěžní utkání, zakončit vítězně. To se nepodařilo. Střídali jsme dobré pasáže v dobrém pohybu, s dobrými příležitostmi, s pasážemi, kdy jsme nebyli důrazní. Soupeři jsme nabídli vyrovnávací branku. Z mého pohledu to splnilo ten účel, kdy jsme do konce tréninkového období chtěli mít herní praxi a zatížení. Představoval jsem si, že utkání zvládneme výsledkově lépe,“ sdělil olomoucký kouč.

„S termínem Tipsport ligy jsem neměl problém. Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem z toho byl zaražený. Ale vzhledem k tomu, že liga skončila na začátku listopadu, stejně bychom trénovali, něco dělali a pak vymýšlíte hráčům plány. Měli jsme udržovací režim netrénovali jsme v takovém objemu, jak trénujeme normálně. Měli jsme tam různé hokeje a florbaly a k tomu jsme se chystali na ty zápasy. Beru to pozitivně, potkali jsme se s dvěma prvoligovými slovenskými týmy a Sigmou. Pro nás to bylo určitě v pořádku,“ uzavřel Pavel Šustr.

Analýza: Co se Sigmě (ne)povedlo. Tým se nevzdal, zraněné posily a změna systému

1.SK Prostějov – SK Sigma Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 73. Kušej (pen.) – 14. Vaněček.

Prostějov: Krynskyj – Gáč, Zapletal, Zbožínek – Bolf, K. Spáčil, Zapletal, Kulig, Vlachovský – Bartolomeu, Kušej. Střídali: Šedivý, Karásek, Vyhlídal, Šumbera, Růžička. Trenér: Pavel Šustr.

Sigma: Digaňa (46. Stoppen) – Slavíček (57. Hadaš), Pokorný, Beneš (57. Bednár), Sláma (46. Zmrzlý) – Sedlák, Breite (46. Spáčil) – Zifčák (65. Uriča), Růsek (57. Zlatohlávek), Navrátil (65. Šíp) – Vaněček (57. Chytil). Trenér: Václav Jílek.