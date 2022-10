Utkání 10. kola FORTUNA:LIGY nezačalo pro svěřence Václava Jílka vůbec dobře. Už ve čtvrté minutě gólman Trefil kapituloval, když poslal centr do pokutového území Jiří Skalák. Vypadalo to, že si Jakub Fulnek míč zpracoval špatně, musel se pro něj vracet až na hranici šestnáctky, ale následně z otočky vypálil na zadní tyč a nedal hostujícímu brankáři šanci.

„Vstoupili jsme do utkání stejně jako v Českých Budějovicích vlažně. Tam toho soupeř nevyužil, tady Fulnek nádhernou brankou ano. Ale když se na ten gól podívate, tak Juraj Chvátal byl od něj pět šest metrů. To je nepřijatelné. Scházelo nám tam úplně všechno - agresivita, aktivita, kontaktnost. Byli jsme lehkovážní, alibističtí a strašně málo běžecky aktivní,“ začal kriticky hodnocení utkání trenér Sigmy Václav Jílek.

Trefil si nevybral příliš dobrou chvilku ani v osmé minutě, když se pokusil o kličku mimo vápno, soupeř mu míč vypíchl, ale následně Ladra netrefil odkrytou bránu.

V prvním dějství se příliš záživný fotbal nehrál a Hanáci ani jednou nevyzkoušeli domácího strážce svatyně Šedu. Mladá Boleslav přidala druhý gól ještě před přestávkou, ale Ladra hlavičkoval z ofsajdového postavení, takže jeho trefa neplatila.

„S prvním poločasem jsem určitě nespokojený. Trošku nám pomohla změna rozestavení, kdy jsme přešli do tříobráncového systému a Mladá Boleslav tam měla potom větší problémy v napadání a v organizaci útočné trojice. Všiml jsem si, že to její hráči řešili na hřišti i s trenérem Hoftychem,“ popisoval Jílek.

Po změně stran vyběhla Sigma na hřiště se dvěma změnami a neslo to ovoce. Chytil ale v 56. minutě v šanci neuspěl. Olomouc se ale častěji dostávala do nebezpečnějších pozic a byla více na míči než v první pětačtyřicetiminutovce.

„Personální změny se nám povedly. Vytvořili jsme si tlak, který ale nebyl korunován tolika brankovými příležitostmi, jak bychom si představovali, ale mělo to už parametry,“ pokračoval Jílek.

Jenže žádné tutové příležitosti dlouho nepřicházely ani na jedné straně. Po centru mířil nad Pokorný, ke kterému propadl míč. Sigma ale držela míč a hrála s ním na půli soupeře. Měla více ze hry a přece jenom se trefy dočkala. Ve druhé nastavené minutě našel centrem z levé strany střídající Jáchym Šíp Víta Beneše, který hlavou vystřelil svému tým bod za remízu 1:1.

„Jsem rád, že se nám nakonec podařilo vyválčit bod ve venkovním utkání, které šlo skoro celou dobu proti nám. Nezbývá říct, že jsme s ním spokojeni. Ale k tomu výkonu budu mít určitě výhrady. Nemůžeme takhle riskovat,“ prozradil Jílek.

V dalším kole bude chtít Olomouc protrhnout také domácí sérii bez vítězství. Bude to mít ale složité, protože ji čeká Slavia, s níž se střetne na Andrově stadionu v neděli v 19 hodin.

„Bylo by velkohubé říct, že porazíme Slavii, ale uděláme pro to vše. V naší situaci by nám pomohlo, kdybychom stabilizovali výsledky a prokopli to také doma. Tato sezona je ale naprosto atypická tím, že se více klubům doma nedaří. Nedokážu ale racionálně říct, čím to je,“ uzavřel Václav Jílek.

FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 1:1 (1:0)

Branky: 4. Fulnek - 90+2. Beneš.

Rozhodčí: Szikszay – Volf, Pečenka. ŽK: Ladra - Navrátil. Diváci: 1 142.

Mladá Boleslav: Šeda – Suchý, D. Šimek, Karafiát – Pech, Matějovský (90. Látal), D. Mareček, Fulnek – Ekpai (55. Stránský), Ladra (84. Donát), Skalák (55. Žitný). Trenér: Pavel Hoftych

Sigma Olomouc: Trefil – Chvátal (46. Sláma), Beneš, Pokorný, Zmrzlý – Breite (70. Šíp), Ventúra (60. Greššák) – Navrátil, Růsek (90+5. Poulolo), Zifčák (46. Spáčil) – Chytil. Trenér: Václav Jílek.