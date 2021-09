„Získali jsme bod z venkovního utkání, což určitou optikou můžeme brát jako dobrý počin. Ale neomluvíme tím výkon, který dnes dobrý nebyl. Byl to náš nejhorší výkon v sezóně. Bohužel jsme se přizpůsobovali hře soupeře," řekl po duelu trenér Sigmy Václav Jílek.

Skutečně až poslední desítky vteřin přinesly dramatické momenty, které mohly pohnout bezgólovým stavem.

Nejdřív po centru Sedláka hlavičkoval Pavel Zifčák. Jednak ale jeho pokus mířil nad branku a sudí stejně signalizoval postavení mimo hru.

Na samém konci pak po rohu Chvátala prolétl vzduchem gólman Čtvrtečka, ovšem ani Matoušek ani Daněk nebyli schopní dostat míč do sítě.

Jinak se nehrál pěkný fotbal. Fauly a souboje střídaly nepřesné přihrávky. Bojovnost se nedala upřít ani jedné ze stran. Fotbalové kvality bylo pomálu. Teplice ukázaly, proč jsou v tabulce dole, Sigma nepotvrdila pozici uvažované štiky ligy.

Výrazně širší než počet střel na branku byl výčet hráčů, kteří se v první půli drželi za hlavu po tvrdé srážce se soupeřem. Po jedné takové musel nuceně střídat domácí stoper Ondřej Mazuch. Olomoucký Pablo González zase musel měnit zkrvavený dres a dohrával s hlavou omotanou slušivým obvazem.

"Utkání dnes celkově postrádalo kvalitu z obou stran. My jsme si to zbytečně komplikovali, byli jsme málo aktivní a málo sebevědomí. Musím říct, že hráče jsem nepoznával. Pokud by to takhle mělo být v jednom zápase, tak se to dá omluvit. Já doufám, že to skutečně bude jeden zápas a příště zareagujeme úplně jinak," dodal Jílek.

Největší domácí příležitost měl po chybné rozehrávce Poulola domácí Černý. Ovšem střílel těsně vedle branky. Podobně mimo tyče hlavičkoval i Knapík.

Po přestávce se Sigma přece jen znatelně zlepšila. Už se hrálo výrazně víc na teplické polovině než v prvním dějství. Pomohla poločasová výměna Zahradníčka Zifčákem. Až s příchodem Šípa s Daňkem však přišly aspoň náznaky šancí. Šípova tečovaná střela však skončila nad břevnem a Daněk po Šípově zpětné přihrávce ve velmi nadějné pozici mezi malým vápnem a penaltou trestuhodně promáchl.

"Možná jsme se v předchozích utkáních dokázali lépe vyrovnat s otevřenou hrou soupeřů. Dnes jsme si ale skutečně tři body nezasloužili. A když už jsme se v závěru do nějakých šancí dostávali, ten předchozí výkon bez energie se nám tak nějak vrátil, roli hrála asi i nezkušenost," uvedl ještě Jílek.

FK Teplice - SK Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Vodrážka. ŽK: Fortelný, Laňka - González, Breite. Diváci: 2120.

Teplice: Čtvrtečka - Laňka, Mazuch (28. Krunert), Chlumecký, Vondrášek - Jukl, Knapík - Moulis (72. Succar), Trubač, Fortelný - Černý (84. Kodad). Trenér: Radim Kučera.

Sigma: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý - Sedlák, Breite - Zahradníček (46. Žifčák), González (67. Daněk), Hála (67. Šíp) - Růsek (81. Matoušek). Trenér: Václav Jílek.