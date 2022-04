V sedmé minutě se pak poprvé vážněji ukázal Matěj Hadaš, který nastoupil poprvé v lize v základní sestavě. Po přihrávce Zmrzlého si míč zasekl, ale jeho střelu z hranice šestnáctky brankář Slovanu kryl.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale efektivita byla horší. Napočítal jsem tři čisté gólové šance v první desetiminutovce,“ hodnotil trenér Hanáků Václav Jílek.

Ve 26. minutě nevyužil Chvátal špatné malé domů Pourzitidise, Vliegen byl totiž u míče o chvíli dříve. Hned na to vyhrál Roman Hubník na polovině hřiště obrannou hlavičku, vydal se ihned do útoku a po pasu Růska už uvnitř pokutového území zakončoval, byl z toho jen roh.

Ten ale odvrátili liberečtí jen na aut a po něm Hubník vyslal Chvátala, který se dostal do vápna, z brankové čáry dával pod sebe a Ondřej Zmrzlý uklidil míč do odkryté brány - 1:0 a celkově 2:0.

Sigma jde do odvety s těsným náskokem, jak jsou na tom marodi?

Ještě do poločasu špatně rozehrával domácí brankář, Růsek ale rodící se situaci tři na dva, řešil střelou, která však byla slabá a Vliegen se stačil vrátit do správných míst.

„Celkem jsme příležitostí měli v první půli asi pět. Utkání mohlo skončit daleko výraznějším rozdílem,“ pokračoval hostující trenér

Ani po změně stran Sigma Liberec do ničeho nepouštěla. Sama navíc udeřila podruhé. V 65. minutě dobře sehrála akci trojice Daněk, Šíp, Růsek. První jmenovaný hru roztáhl, střídající Šíp pak před bránou našel Růska a ten uklidil míč na zadní tyč. O postupujícím tak bylo téměř rozhodnuto.

Zdramatizovat mohl utkání čtvrthodiny před koncem Rondič, ale trefil pouze tyč. Liberec si do konce zápasu vytvořil ještě pár náznaků, ale Stejskal už čisté konto udržel.

„Pak nás soupeř trošku zatlačil a měl nějaké šance, ale postoupili jsme zaslouženě,“ myslí si Jílek.

Hanáci tak po vítězství 2:0 postoupili do finále a s Mladou Boleslaví se utkají o konečné sedmé místo. Naopak Liberci sezona mistrovských zápasů skončila.

„Jsem spokojený hlavně s prvním poločasem. Cítil jsem, že si proto jdeme více než soupeř. Nebavím se o kvalitě a o způsobu řešení, ale šli jsme si pro to víc. To byl náš záměr. Nikdo nechtěl sezonu dohrávat, abychom čtrnáct dní trénovali a neměli žádný zápas. Je to pak těžké i kvůli motivaci. Jsem rád, že jsme byli schopni utkání rozhodnout, zvládnout poměrně jednoznačně a dobře odpracovat,“ uzavřel Václav Jílek.

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 29. Zmrzlý, 65. Růsek.

Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Machač. Bez karet. Diváci: 1428. První zápas: 0:1. Postoupila Olomouc.

Liberec: Vliegen – Koscelník (58. Alijagić), Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula – Tiéhi, Havelka (30. Frýdek) – Jan Matoušek (46. Rabušic), Višinský (46. Rondić), Tupta – Júsuf Hilál (67. Doumbia). Trenér: Luboš Kozel

Olomouc: Stejskal – Jemelka, Hubník, Vepřek (85. Poulolo), Chvátal – Breite, Sedlák (85. Sláma) – Hadaš (60. Šíp), Daněk (76. Langer), Zmrzlý – Růsek (85. Piña). Trenér: Václav Jílek.