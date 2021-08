Pět gólů viděli diváci na Andrově stadionu v zápase mezi Sigmou a Pardubicemi. Hned první byl trochu netradiční. Hanákům parádně vyšel nečekaný signál.

Juraj Chvátal z rohového kopu poslal míč po zemi do vápna a netradiční střelec Michal Vepřek jej procedil do sítě. „Věděli jsme, že to tak hrají a stejně jsme to nedokázali pokrýt,“ zlobil se hostující obránce Martin Toml. „Včera jsme si o této standardce říkali. Emil Tischler tam podklouzl a nebylo to dohrané tak, jak by mělo být," potvrdil i asistent pardubického trenéra Jaroslav Novotný.

Na druhé straně naopak zářily úsměvy.

„Klíčové bylo skvělé načasování. Už jsme to dřív hrávali na Kubu Plška. Teď nám to ale v nácviku moc nešlo,“ přiznal trenér Jílek, který vysvětlil i nečekaný výběr střelce Michala Vepřeka. „Původně jsme kalkulovali s Pablem, ale ten vypadl kvůli svalovému zranění. Michal pak byl jediný levák, který v týmu zbyl. Kluci říkali, že si musí vzít správné kopačky. Po gólu byla vidět velká týmová radost, jak mu to ostatní přáli,“ těšilo Jílka.

Gólem ze standardní situace si Sigma pomohla i na konci poločasu. Po dalším rohu Chvátala se prosadil Pavel Zifčák a poslal Hanáky do vedení 2:1. „Měli jsme štěstí, že jsme první poločas vyhráli. Nebyl jsem spokojený. Gól na 2:1 byl hodně důležitý, protože určil hlavně další vývoj," prohlásil Jílek.

Dva góly po rozích naopak trápily Pardubické. „Už po prvním gólu se hra srovnala a po vyrovnání bych řekl, že jsme byli lepší. Ve chvíli, kdy jsme to měli do poločasu dohrát, jsme ale inkasovali," kroutil hlavou Novotný. „Trenér o pauze zvýšil hlas a ke standardkám byl důrazný. To jsou osobní chyby. Jde o souboj jeden na jednoho, každý tam má svou zodpovědnost. Nevím, kdo měl hlídat Zifčáka, ale měli jsme to pohlídat. Byla to strašná škoda a zbytečný gól do šatny. Srazilo nás to," věděl Toml.

Po pauze pak ještě přidal třetí gól Sigmy Hála a zdálo se být hotovo. Pardubice se ale nevzdaly. Tischler trefil ve skluzu tyč, Solil povedenou ranou snížil na konečných 2:3. „Možná chybělo trochu víc štěstí," mínil Novotný. „Příště musíme hlavně lépe začít," dodal Toml v narážce na předchozí duel s Karvinou, v němž Pardubice dotáhly dvougólovou ztrátu z 0:2 do remízy. Z Olomouce už jely s prázdnou.