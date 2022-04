Zaskakující trenér Mucha pak musel ve 25. minutě kvůli zranění sáhnout ke změně brankáře. Fryštáka nahradil Jiří Borek, který si odbyl ligový debut, ale v prvním poločase nemusel řešit ani jednu situaci.

„Je to škoda, že jsme nevystřelili. Celkově jsme nepředvedli dobrý výkon, hlavně do ofenzivy to bylo málo,“ hodnotil v pozápasovém rozhovoru trenér Václav Jílek.

První poločas bylo Slovácko mírně aktivnější, ale příliš fotbalovosti diváci neviděli, nepřišly ani žádné zajímavé šance.

„Byli jsme připraveni na Sigmu, která atakuje vysoko, ale hráli jsme dost kombinačně. Sigma sbírala odražené míče, ale do žádné šance jsme ji nepustili. Potom jsme to ve druhém poločase chtěli zjednodušit, dostat míče nahoru a vyvarovat se ztrátám,“ popisoval Josef Mucha.

Ve druhém poločase se toho jinak příliš nezměnilo, domácí celek byl stále mírně lepší, ale moc příležitostí k vidění nebylo.

Hanáci poprvé v zápase pořádně zahrozili až po hodině hry, kdy v pádu zakončoval Antonín Růsek, ale míč přes Borka a Kadlece do brány neprotlačil.

„Chtěli jsme začít s Tondou, protože Moja Chytil měl v týdnu nějaké problémy. Je škoda, že Růsek příležitost nevyužil. Choval se alibisticky, měl tam dvě situace, kdy může zakončit, vyřešit to nebezpečně pro soupeře, ale my hledáme jiné řešení,“ nechápal Jílek.

Hned z protiútoku mohl otevřít skóre stejně jako na konci října na Andrově stadionu Reinberk, ale jeho střela šla těsně vedle.

Přesto to byl právě pravý obránce, kdo měl prsty v úvodním gólu ze 65. minuty. Reinberkův centr totiž srazil Zmrzlý pouze k Havlíkovi, který se obtočil kolem Greššáka a krásně míč levačkou zakroutil na zadní tyč.

Deset minut před koncem mohl rozhodnout Cicilia, který se prohnal kolem Vepřeka, ale jeho střela byla nakonec zablokovaná.

Sigma si ani v závěru kromě jednoho menšího závaru žádný soustavnější tlak nevytvořila a její čekání na výhru v Uherském Hradišti stále trvá, stejně jako se prodloužilo čekání na gól do sítě Slovácka na 580 minut.

„Slovácko je dobře organizované a nejsme to jenom my, kdo se proti nim těžko prosazuje. Nám chyběly základní principy - větší tlak, kvalita na poslední třetině hřiště, abychom to vzali na sebe - gólmana jsme prakticky nezaměstnali. Naše útočná fáze byla dnes sterilní. Oprávněně jsme branku nedali a prohráli jsme zaslouženě,“ uzavřel Václav Jílek.

1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 65. Havlík.

Rozhodčí: J. Petřík – J. Kříž, L. Matoušek. ŽK: Daníček. Diváci: 3649

Slovácko: Fryšták (25. Borek) – Reinberk, Kadlec, Hofmann, Holzer – Daníček, Sadílek (88. Šimko) – Petržela (62. Tomič), Havlík, Jurečka – Šašinka (46. Cicilia). Trenér: Josef Mucha.

Sigma: Macík – Chvátal (84. Vaněček), R. Hubník, Jemelka, Zmrzlý (78. Vepřek) – Breite, Greššák – Navrátil, Daněk (63. Chytil), Zahradníček (63. Zifčák) – Růsek (78. Matoušek). Trenér: Václav Jílek.