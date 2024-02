Bylo zřejmé, že po sobotním otřesení Matúše Macíka půjde ve středu proti Teplicím mezi tři tyče Tadeáš Stoppen. Na Stínadlech ale dvakrát inkasoval, s góly toho příliš dělat nemohl, ovšem při centrech jistě nevypadal a byl také u vyloučení Víta Beneše.

Tadeáš Stoppen | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Byl to můj druhý start v sezoně, první od začátku. Byl jsem přitom, kdy se Matúš zranil, počítal jsem s tím, že můžu nastoupit. Byl to těžký zápas, Teplice mají nepříjemné standardní situace, kopou to dobře, mají vysoké hráče, kteří nás blokují a mně jako gólmanovi se tam těžko dostávalo,“ popisoval duel ze svého pohledu.

Zaváhal hlavně v prvním poločase, když Beneš míč špatně odkopl, on se na něj přes souboj nedostal a málem skončil v jeho síti.

„V přípravě ukázal dobrou výkonnost. Je mladý a v poslední době neměl takové zápasové vytížení. Neměl úplně jistotu při centrovaných míčích a tam bych mu možná něco vyčetl,“ přidal se trenér Václav Jílek.

Sigma si komplikuje sezonu, Navrátil je po operaci. Jílek se v ohrožení necítí

S úvodním gólem nemohl dělat vůbec nic, když míč těsně před ním tečoval Novák úplně na druhou stranu, stejně tak s druhým, kdy Yasser obstřelil Pokorného a střela zapadla na zadní tyč. Chvíli předtím však Yassera z dobré pozice vychytal.

„Nějaké situace tam byly, ale ne úplně zákroky. Měl jsem hodně míč na noze. Dostal jsem dva góly a asi to nebyl extra skvělý výkon,“ hodnotil Stoppen.

Byl navíc také v sedmdesáté minutě u červené karty pro Víta Beneše. Chtěl rozehrávat míč doprava, jenže jeden z útočníků Teplic mu tuhle stranu zavřel, tak volil mladý brankář přihrávku do středu na Víta Beneše, ten mu mohl míč vrátit, jenže si jej špatně přebral, Jukl jej obral a zkušený stoper v pádu fauloval a byl vyloučen.

„Nerad bych to víc rozebíral, ještě jsem to neviděl, ale asi na tom budu mít také podíl. Byli jsme však na naší půlce v přesile čtyři na dva nebo čtyři na tři a myslím, že se z toho dalo vyjet konstruktivně,“ popisoval situaci Stoppen.

Analýza: Sigmě to drhne pohybově i kvalitou. Jílek: Problém je hlubší

„Musím se na vyloučení podívat, protože si myslím, že jsme to tam měli řešit celkově jinak i v součinnosti s gólmanem,“ podal svůj pohled Jílek, kterému však chybí ve hře jeho hráčů sebevědomí. To tady bylo, ale tímto opět kleslo.

Vyloučení zápas definitivně zlomilo, Sigma se už potom téměř nedostala na míč. „Také první poločas od nás byl ustrašený, když už jsme dostali míč na útočníky, tak jsme ho neudrželi, abychom si vytvořili stálejší tlak na jejich půlce. Ve druhé půli byla vidět změna co se týče pracovitosti a tak dále. Byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem, bohužel rozhodla červená karta,“ dodal Stoppen.